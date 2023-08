Patrick Drahi est prêt à tout pour réduire l’endettement de SFR

Après Altice International, Patrick Drahi est monté au front pour défendre l’entité française de son empire, SFR. Sa maison mère, Altice France, a publié des résultats en repli au titre du deuxième trimestre et sa dette nette, déjà élevée, s’est un peu plus creusée pour atteindre 23,9 milliards d’euros à fin juin. Le levier d’endettement de l’opérateur télécoms atteint 6 fois l’excédent brut d’exploitation des 12 derniers mois et 6,3 fois celui des deux premiers trimestres annualisés. Déjà scruté par les investisseurs, cet indicateur est devenu un sujet brûlant depuis l’annonce d’une enquête fiscale portant sur Altice Portugal mi-juillet.

«A ce stade et à notre connaissance, les investigations concernent seulement le Portugal», a voulu rassurer Patrick Drahi, qui contrôle 90% de SFR, avant de rappeler les mesures prises par son groupe et déjà dévoilées le 7 août. Il a surtout insisté sur son ferme engagement à réduire le taux d’endettement d’Altice France. A moyen terme, l’entreprise vise toujours un levier de 4,5 et elle prévoit désormais «quoi qu’il en coûte» de le réduire «d’un tour de levier [une unité, NDLR], d’ici à 12 mois», ce qui le ferait passer de 6,3 à 5,3.

Plan B voire plan C

Pour y parvenir, plusieurs options sont sur la table. La cession des centres de données pourrait notamment rapporter de l’ordre d’un milliard d’euros selon des estimations. L’opération, qui devait être bouclée cet été, a été décalée de quelques semaines sans que cela n’affecte la valorisation des actifs, ont assuré les dirigeants.

Les fruits d’une telle vente pourraient être utilisés pour racheter une partie de la dette de l’entreprise, avec une priorité sur les tranches décotées. Le groupe compte dans tous les cas s’attaquer à sa dette à maturité la plus courte, à horizon 2025, y compris en revenant sur le marché d’ici à la fin de l’année si nécessaire. Les activités dans les médias (BFMTV, RMC…) ne sont en revanche «pas à vendre» a indiqué Patrick Drahi tout en précisant qu’il avait reçu des offres d’intérêt et qu’il était ouvert aux discussions.

Un investissement en capital de la part du fondateur et actionnaire majoritaire d’Altice France fait aussi partie des leviers envisagés. Les dirigeants ont par ailleurs mis en avant la participation de 50,01% détenue par SFR dans l’opérateur d’infrastructures de fibre optique XpFibre. Dans la dernière ligne droite de sa phase de montée en puissance, cette entité devrait être génératrice de trésorerie dès 2024 et son excédent brut d’exploitation (Ebitda) est attendu au-delà de 0,6 milliard d’euros à moyen terme. Elle a le potentiel pour devenir une «machine à cash» («cash cow») à partir de 2025 selon Patrick Drahi. A cet horizon, le groupe envisage de consolider l’entreprise. Mais «un plan B, voire un plan C» concernant cet actif ne sont pas totalement exclus, a indiqué Dennis Okhuijsen, conseiller senior d’Altice France.

4 milliards

Enfin, le milliardaire franco-israélien mise sur une amélioration des performances opérationnelles de SFR. Après un début d’année compliqué, le directeur général de l’opérateur télécoms, Mathieu Cocq, anticipe une reprise au quatrième trimestre. La baisse programmée des investissements doit aussi aider le flux de trésorerie disponible de l’entreprise à revenir dans le vert.

A -23 millions d’euros au deuxième trimestre, le free cash flow hors certains coûts non récurrents appelés à disparaître progressivement n’est plus si loin de l’équilibre. Reste que, à moins d’une hausse significative de l’Ebitda à court terme, Patrick Drahi et SFR devront trouver pas loin de 4 milliards d’euros en un an s’ils veulent tenir leur promesse.