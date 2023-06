Pascal Leandri annonce vouloir prendre la présidence du directoire de Neolife

A dix jours de l’assemblée générale de Neolife le 26 juin prochain, la holding familiale Capriona, détenteur de 13% du fabricant d'éco-matériaux, revient à la charge. Au début du mois, elle avait déjà demandé la révocation du président du directoire et de l’ensemble du conseil de surveillance.

Entre-temps, «constatant que subsistent encore à ce jour des inquiétudes quant à l’utilisation potentielle de financements dilutifs (type Ocabsa) dans le futur», Neolife a décidé de «lever toute ambiguïté à ce sujet» et de retirer de l’ordre du jour les résolutions 7, 12, 13 et 14, qui auraient pu permettre l’émission de tels instruments.

Neolife en profitait pour expliquer que la division par trois du cours de Bourse entre octobre 2021 et mars 2022, de 0,45 euro à 0,15 euro, était «liée uniquement à la sortie massive et non organisée (près de 1 million de titres vendus) d’un actionnaire historique qui a su profiter d’une embellie sur le cours avant de le faire plonger». L’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (Oceane) pour 1,5 million d’euros n’est intervenu qu’entre juillet et novembre 2022, pesant sur le cours, stabilisé autour de 0,07 euro. Une baisse de «seulement» 50% souligne Neolife, justifiant la mise en place de ce financement, contesté par Capriona. Depuis l’annonce des intentions de Capriona au début du mois, l’action a rebondi de 45% à 0,11 euro.

Pour Capriona, le retrait des résolutions litigieuses ne répond pas à une «prise de conscience soudaine du directoire de ne plus utiliser de financements par Oceane ». Il «craint» seulement ne pas obtenir la majorité nécessaire des deux tiers, selon Capriona. L’actionnaire activiste rappelle que la société peut toujours utiliser les autorisations votées l’an dernier jusqu’au 30 septembre 2023. Raison de plus pour révoquer la gouvernance selon Capriona. Les 11 résolutions, non agréées par Neolife, proposent la révocation de l’ensemble des membres du conseil de surveillance et du président du directoire, la nomination de six nouveaux membres du conseil de surveillance (Pascal Leandri, François Lecointe, Eric Bonnevay, Xavier Leconte, Xavier Gillet et Geoffroy de Vries).

François Lecointe sera proposé comme nouveau président, tandis que Pascal Leandri, président de Capriona sera nommé au directoire par le conseil, et en prendra la présidence, au côté de Marie-Claude Berland, actuelle membre du directoire et directrice générale. «Nous procéderons ensuite à un audit complet de la société, puis une revue stratégique sera effectuée pour définir les axes de progrès et les moyens humains et financiers à mettre en œuvre, en proscrivant tout recourt à des modes de financement fortement dilutifs et inéquitables pour les actionnaires», annonce Pascal Leandri. Il ajoute que Capriona n’a pas l’objectif de prendre le contrôle du capital de Neolife.