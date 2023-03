Orpea: le fonds de pension CPPIB prend ses pertes

Orpea a annoncé jeudi que le fonds de pension Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) avait cédé sur le marché 7,4 millions d’actions du gestionnaire d’Ehpad entre le 2 et le 7 février.

A la suite de cette cession, CPPIB détient 1,95 million d’actions Orpea, soit 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote, à comparer à 14,5% du capital et 24,16% des droits de vote précédemment, a précisé le groupe français.

Orpea a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord de principe avec la Caisse des dépôts (CDC) et une partie de ses créanciers sur son plan de restructuration, massivement dilutif pour les actionnaires actuels. A l’issue de ce plan, les actionnaires actuels ne détiendraient plus que 0,4% du capital du gestionnaire d’Ehpad. La CDC et ses partenaires détiendraient environ 50,2% du capital en contrepartie d’un apport de 1,36 milliard d’euros de fonds propres. Les créanciers financiers non sécurisés contrôleraient 49,4% du groupe.

En Bourse, le titre Orpea a chuté de près de 72% depuis ces annonces.