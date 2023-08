Novo Nordisk flambe sur les promesses de son médicament anti-obésité

L’histoire de la pharmacie est jalonnée d’épisodes où des molécules identifiées pour lutter contre certaines pathologies permettent également des avancées significatives dans d’autres domaines thérapeutiques. Novo Nordisk vient peut-être de l’enrichir d’un nouveau chapitre.

Le laboratoire danois s’est envolé en Bourse mardi après avoir annoncé qu’une vaste étude venait démontrer l’efficacité du Wegovy, son médicament contre l’obésité, dans le champ cardiovasculaire.

L’étude, appelée «select» et entamée il y a cinq ans pour être réalisée auprès de 17.500 personnes en surpoids ou obèses ayant des antécédents de maladie cardiaque âgées de 45 ans ou plus sans antécédents de diabète, a montré, selon Novo Nordisk, que les patients sous Wegovy avaient un risque inférieur de 20% de subir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou de décès par maladie cardiaque par rapport à ceux sous placebo. Une proportion supérieure aux 15% à 17% attendus par les investisseurs et les analystes.

55 milliards d’euros de capitalisation supplémentaires

La conséquence a été immédiate. L’action du groupe danois s’est envolée mardi en Bourse de plus de 17%, à 1.279,80 couronnes danoises. De quoi porter le titre à un nouveau plus haut historique à la Bourse de Copenhague. A la clé, un gain de 55 milliards d’euros de valeur boursière en une seule séance pour atteindre une capitalisation de l’ordre de 390 milliards d’euros, au 2ᵉ rang des géants boursiers européens.

Car avec un titre déjà multiplié par trois depuis fin 2020, Novo Nordisk défie désormais LVMH et ses 406 milliards d’euros de capitalisation, sur le toit de l’Europe boursière. Depuis la montée des doutes sur le rythme de croissance en Chine au cours de l’été, le groupe présidé et dirigé par Bernard Arnault a vu s’effacer quelque 49 milliards d’euros de capitalisation depuis la mi-juillet.

Un levier sur les ventes et les résultats

Les investisseurs jouent le levier de croissance – et de rentabilité – que peut constituer le Wegovy sur les comptes de Novo Nordisk.

Déjà diffusé aux Etats-Unis depuis 2021, il a déjà très largement été adopté par des patients mais aussi par toute une frange de la population au-delà de la cible des obèses et des personnes en surpoids morbide. L’injection permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps et entraîne une perte de poids moyenne d’environ 15% lorsqu’elle est associée à des modifications du régime alimentaire et de l’exercice. Mais son coût est élevé – de l’ordre de 1.300 dollars par mois –, ce qui freine jusqu’ici son potentiel.

Si les résultats de l’étude démontrant les gains thérapeutiques sont confirmés, notamment lorsque les résultats détaillés de l’essai seront dévoilés plus tard en 2023, ils pourraient conduire les autorités de santé – et les assureurs-santé – à réviser leur position et les amener couvrir le coût de Wegovy pour un nombre plus large de patients.

Les analystes de Barclays ont déclaré qu’un résultat positif de l'étude pourrait stimuler l’adoption de Wegovy de 25% d’ici 2030 s’il obtient l’approbation pour une utilisation étendue.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 650 millions d’adultes dans le monde sont obèses, plus de trois fois plus qu’en 1975, et environ 1,3 milliard d’adultes sont en surpoids, aggravant des conditions telles que les maladies cardiaques et le diabète.

