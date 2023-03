Nokia renforce sa présence en Afrique du Sud

Nokia a annoncé lundi avoir été sélectionné pour la première fois par MTN South Africa, filiale locale du plus grand opérateur de réseau mobile d’Afrique MTN Group, comme l’un de ses fournisseurs d'équipements de réseau d’accès radio (RAN) 5G. Le groupe finlandais modernisera le réseau radio 2G/3G/4G existant et étendra le réseau radio 5G de MTN sur .800 sites dans le centre et l’est du pays, ce qui stimulera la numérisation sur le continent africain. Grâce à cet accord qui augmentera ses parts de marché en Afrique du Sud, Nokia fournira des équipements de son portefeuille AirScale de nouvelle génération et écoénergétique.