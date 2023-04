Nokia critique le projet européen de réglementation sur les brevets

Le projet de réglementation de l’Union européenne, élaboré en vue d’éviter les conflits sur les brevets jugés essentiels pour les équipements télécoms et les voitures connectées, semble en fait désavantager les propriétaires de brevets, a estimé mardi Nokia. Les commentaires du groupe finlandais, qui tire 40 % de son chiffre d’affaires de son portefeuille de brevets essentiels, interviennent à l’avant-veille de la présentation officielle de ce projet par Bruxelles.

Selon la proposition consultée par Reuters, les détenteurs de brevets devront enregistrer leurs brevets auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) s’ils souhaitent appliquer des commissions relatives à l’utilisation de leurs brevets ou intenter une action en justice. Cet organisme supervisera également le processus de détermination des redevances équitables, raisonnables et non discriminatoires («fair, reasonable and non-discriminatory» ou FRAND), processus qui devrait être achevé dans un délai de neuf mois.

Un projet jugé déséquilibré par l’équipementier

«Le projet de règlement qui a fait l’objet d’une fuite semble unilatéral, avec des obligations, des charges et des coûts supplémentaires pesant sur les titulaires de droits de propriété intellectuelle plutôt que sur les personnes chargées de leur mise en œuvre», a déclaré à l’agence britannique Collette Rawnsley, responsable des affaires de propriété intellectuelle chez Nokia. «Malheureusement, rien n’est prévu dans la proposition pour résoudre le problème de la rétention, lorsque des utilisateurs de mauvaise foi évitent ou retardent l’obtention d’une licence et le paiement de la technologie innovante qu’ils utilisent», souligne celle-ci.

L’Europe, actuellement à la pointe des normes en matière de technologies cellulaires, pourrait perdre son avance avec ce projet de réglementation que la dirigeante juge déséquilibré. Elle a également rejeté les inquiétudes des régulateurs concernant les conflits de brevets qui, au cours de la dernière décennie, ont concerné notamment Apple, Samsung, Nokia ou Microsoft. «La majorité des accords de licence de brevet sont conclus à l’amiable. Les litiges sont rares et constituent toujours un dernier recours. Une action judiciaire est malheureusement parfois nécessaire pour amener les utilisateurs récalcitrants à négocier de bonne foi une licence FRAND», relève Collette Rawnsley.

(Avec Reuters)