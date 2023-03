Microsoft et Amazon devraient annoncer de nouveaux licenciements

Microsoft prévoit d’annoncer de nouveaux licenciements mercredi, soit une semaine avant la publication de ses résultats trimestriels, a rapporté Sky News. Il prévoit de supprimer 5% de ses effectifs, soit environ 11.000 postes. Le groupe comptait au total 221.000 salariés au 30 juin 2022, dont 122.000 aux Etats-Unis.

Microsoft a procédé en 2022 à plusieurs vagues de licenciements, sans dévoiler le nombre de postes concernés.

De son côté, le géant du e-commerce va lui aussi lancer une nouvelle série de suppressions d’emplois, rapporte Bloomberg. La firme de Seattle a annoncé début janvier qu’elle allait licencier plus de 18.000 employés. Elle a entamé ce plan l’année dernière, au sein de sa branche Appareils et services. Le nouveau plan de départs, qui devrait commencer mercredi, affectera principalement le pôle distribution et ressources humaines. Ces coupes représenteraient environ 6% des effectifs, sur les 350.000 employés d’Amazon dans le monde.

Depuis quelques mois, de nombreuses entreprises technologiques réduisent leurs effectifs, la forte croissance générée par la crise sanitaire et le développement du télétravail s’essoufflant.