Microsoft et Activision prolongent le délai de leur accord de fusion jusqu’au 18 octobre

Activision Blizzard et Microsoft ont annoncé ce mercredi la prolongation de trois mois le délai de clôture de leur accord de 69 milliards de dollars jusqu’au 18 octobre, alors que les sociétés américaines s’efforcent d’obtenir l’approbation du Royaume-Uni pour le plus gros contrat de jeux vidéos de l’histoire, annoncé en janvier 2022.

Activision a précisé mercredi que l’accord avait été prolongé en échange d’une indemnité de rupture plus élevée. Microsoft versera à Activision entre 3 milliards et 3,5 milliards de dollars (2,68 et 3,13 milliards d’euros) si le projet d’acquisition est annulé après le 29 août, et jusqu'à 4,5 milliards de dollars si l’opération est annulée après le 15 septembre. L’accord initial, annoncé en janvier 2022, comprenait une indemnité de rupture de 3 milliards de dollars.

La Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité britannique de la concurrence, a fixé au 29 août la date butoir pour rendre une décision définitive sur le rapprochement entre Activision et Microsoft.

Les deux groupes attendent également que leur projet soit validé aux Etats-Unis. La semaine dernière, un tribunal américain a estimé que la transaction, contestée par la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité américaine de la concurrence, pouvait aboutir. La FTC a fait appel de cette décision.

L’extension «donnera suffisamment de temps pour résoudre les derniers problèmes réglementaires», a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un tweet. «Nous sommes confiants quant à nos chances de faire franchir la ligne d’arrivée à cet accord.»

Microsoft a tenté de prolonger le contrat pour s’assurer qu’Activision ne soit pas courtisé par un autre acquéreur potentiel ou ne change pas d’avis, a rapporté Reuters plus tôt cette semaine.