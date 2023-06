Michelin ajoute une nouvelle roue en dehors du pneu

Le pneumaticien Michelin a indiqué lundi avoir conclu un accord avec l’IDI, une société de capital-investissement, pour le rachat du spécialiste des tissus et films haute technologie Flex Composite (FCG) pour une valeur d’entreprise de 700 millions d’euros.

«FCG est un leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites avancés», a indiqué l’IDI dans un communiqué. En 2022, FCG a réalisé un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros. La société a enregistré une croissance organique moyenne de ses ventes de 11% par an entre 2015 et 2022, avec une marge d’excédent brut d’exploitation (Editda) comprise entre 25% et 30%, a précisé Michelin dans un communiqué séparé. La dette nette de FCG s'établit autour de 150 millions d’euros, indique de son côté JPMorgan dans une note envoyée à ses clients.

Michelin a indiqué viser des synergies opérationnelles annuelles de 21 millions d’euros dans les cinq ans suivant la finalisation du rachat de FCG.

Le montant de la transaction fait ressortir un multiple valeur d’entreprise sur Ebitda estimé pour 2023 de 11, qui pourrait diminuer à 9, une fois les synergies prises en compte, a précisé Michelin. A titre de comparaison, ce multiple de valorisation s'établit à 4,5 pour Michelin, souligne UBS.

«La valorisation est élevée», observe Oddo BHF, «compte tenu du profil très spécialisé de la cible, mais le montant absolu est limité".

Une opération qui en appelle d’autres

L’acquisition de FCG augmenterait d’environ 20% les revenus du groupe dans les matériaux de haute technologie, autour de 1,3 milliard d’euros sur la base de données proforma pour 2022, et accélérerait le profil de croissance de cette activité, a indiqué Michelin. La transaction aurait également un effet positif sur la marge opérationnelle au niveau du groupe et du segment Spécialités auquel serait rattaché FCG, sur la génération de trésorerie et sur le bénéfice net par action, selon le pneumaticien.

A lire aussi:

Pour Michelin, le rachat de FCG marquerait «une avancée significative dans la stratégie de développement du groupe qui vise à développer ses activités de composites polymères au-delà du pneu».

Cette acquisition ne serait «qu’une première étape» dans la stratégie «au-delà du pneu» de Michelin, pronostique Oddo BHF. En mars dernier, à l’occasion de la présentation de ses résultats de l’exercice 2022, le pneumaticien avait rappelé vouloir réaliser entre 20% et 30% de son chiffre d’affaires dans d’autres domaines que la conception et la fabrication de pneumatiques en 2030.

Michelin dispose d’une puissance de frappe de plus de 5 milliards d’euros pour des acquisitions, déclarait alors son directeur financier, Yves Chapot. Selon le dirigeant, les dépenses d’investissement du groupe atteindront 2,2 milliards à 2,4 milliards d’euros cette année, contre 2 milliards d’euros en 2022, et devraient rester stables au cours des années suivantes.

Michelin financera l’acquisition de FCG grâce à sa trésorerie disponible, tout en préservant sa «solidité financière», a indiqué lundi l’industriel français. Oddo BHF souligne que Michelin pourra financer 50% de l’acquisition de FCG en utilisant le produit de la vente d’une partie de ses titres Symbio et de la cession des activités de distribution de sa coentreprise TBC Corporation, récemment annoncées.

La clôture de la transaction est attendue «vers la fin du troisième trimestre», selon Michelin.