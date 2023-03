McKinsey s’apprête à supprimer 2.000 postes

La société de conseil McKinsey prévoit de supprimer environ 2.000 emplois lors d’un des plans de licenciement les plus importants de son histoire, a révélé l’agence Bloomberg. Ce sont les fonctions support qui seront avant tout concernées par ce plan. « Nous remanions le mode de fonctionnement de nos équipes qui ne sont pas au service des clients pour la première fois depuis plus de dix ans, afin que ces équipes puissent soutenir efficacement notre entreprise et évoluer avec elle », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé à plusieurs médias.

Cette cure d’amaigrissement fait suite à une période de croissance rapide des effectifs du cabinet de conseil. Depuis 2012 le nombre de ses employés est passé de 12.000 personnes à 45.000 aujourd’hui.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que KPMG supprimait près de 2% de ses effectifs aux États-Unis, une décision qui en faisait le premier des quatre plus grands cabinets comptables au monde à supprimer des emplois dans le pays.