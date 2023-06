L'étau se resserre pour les petits poucets du CAC 40

Voilà maintenant vingt-et-un mois que cela dure. Au sein du CAC 40, pas l’ombre d’une brise en près de deux ans. Depuis septembre 2021, lorsque Eurofins Scientific y a fait son entrée, la composition de l’indice-phare de la Bourse de Paris est identique. Une exception, toutefois : le passage-éclair d’EuroApi, en mai-juin 2022. Pendant quelques semaines, le spin-off de Sanofi s’était retrouvé membre éphémère de l’indice parisien. De quoi faire de l’indice, un CAC 41...

En fait, jamais depuis quinze ans, la composition du CAC 40 n’avait été aussi figée. Il faut remonter à 2008 pour trouver pareille inertie. A l’époque, quinze mois s’étaient écoulés entre les arrivées d’Air France-KLM et Unibail-Rodamco, en juin 2007, et celle de Suez Environnement, en septembre 2008 dans un contexte pour le moins agité.

Cet attentisme est à l’origine d’une autre curiosité. A l’exception de 2022, jamais l’indice parisien n’était demeuré à composition constante durant une année civile complète. Depuis 20 ans, chaque millésime voit intervenir bon an, mal an une à trois modifications. Ce dernier rythme de rotation – avec trois nouveaux locataires en une seule année – reste l’exception (2005, 2006 et 2020). Depuis 2002, le CAC 40 a connu une seule recrue annuelle à huit reprises et l’arrivée de deux nouveaux pensionnaires en neuf occasions.

Réunion ce jeudi

Mais tout pourrait changer cette semaine. Le conseil scientifique des indices d’Euronext se réunit jeudi 8 juin. Comme chaque trimestre, l’instance va passer au crible les critères de la capitalisation flottante et des volumes d’échange, ainsi que des éléments plus qualitatifs comme l’équilibre sectoriel, pour retenir – ou pas – un ou plusieurs nouveau(x) membre(s) du CAC 40.

Au sein de l’indice Next 20, souvent qualifié d’antichambre du CAC 40, Sartorius Stedim fait figure de candidat naturel. Avec plus de 24 milliards d’euros de capitalisation, la biotech se classerait au 25ème rang du CAC 40, devant ArcelorMittal, Veolia ou Michelin. Mais l’hypothèse n’est pas la plus probable. Avec 70 % du capital contrôlé par l’allemand Sartorius AG, son flottant réel pourrait être jugé trop étroit.

Trois autres membres du Next 20, dotés de capitalisation de l’ordre de 15 milliards d’euros, retiennent l’attention : ADP, Sodexo et surtout Edenred. Quand les deux premiers affichent des actionnaires de référence bien ancrés dans le capital – l’Etat à 50 % pour l’opérateur aéroportuaire, la famille Bellon à 42,5 % pour le groupe de services -, le flottant à 100 % d’Edenred est un atout. Le leader mondial des avantages aux salariés affiche de surcroît un profil de croissance reconnu qu’il n’hésite pas à entretenir à coups d’acquisitions.

Mais, le cas échéant, qui Edenred, aujourd’hui favori, pourrait-il remplacer ?

A lire aussi:

Vivendi et Unibail menacés

Comme à chaque fin de trimestre, les plus petites capitalisations du CAC 40 sont scrutées. Unibail-Rodamco-Westfield (6,2 milliards d’euros), Teleperformance (8,4 milliards), Vivendi (9,2 milliards) et Renault (9,8 milliards) naviguent sous le cap symbolique des dix milliards. Le groupe au Losange qui caresse l’espoir de coter Ampère, sa filiale dédiée aux voitures électriques, d’ici à la fin de l’année, ne paraît guère menacé.

Les avis sont plus partagés sur Unibail-Rodamco-Westfield. La foncière d’immobilier commercial peine à sortir de son bourbier américain. Mais son éviction priverait l’indice parisien de toute exposition à l’immobilier. A moins que le conseil scientifique ne cherche à s’immuniser face aux déboires d’un secteur gorgé de dettes ou n’opte pour une substitution avec l’entrée de Gecina. La foncière, dotée d’un solide patrimoine tertiaire à Paris, affiche 7,6 milliards d’euros de capitalisation totale, supérieure à celle d’Unibail-Rodamco-Westfield. Mais en pratique, les capitalisations flottantes sont très proches alors qu’Ivanhoé Cambridge et Crédit Agricole Assurance s’arrogent respectivement 15,1 % et 13,7 % du capital de la foncière parisienne.

Dès lors, Teleperformance et Vivendi pourraient être les plus en danger, surtout dans le cas d’un scénario Edenred.

Le leader mondial des centres d’appels, qui a annoncé l’acquisition du luxembourgeois Majorel, est à la peine en Bourse depuis quelques mois. Avec une action divisée par deux sur douze mois glissants, le groupe fait figure de lanterne rouge (-38%) du CAC 40 quand Unibail-Rodamco-Westfield lâche 28%. Quant à Vivendi, le groupe a bien du mal à s’extraire de ses plus bas boursiers de sept ans. Entre les déboires transalpins liés à Telecom Italia et la poigne actionnariale de Vincent Bolloré qui contrôle près de 30 % du capital, mais sans intention jusqu’ici de franchir ce cap qui lui imposerait une offre publique, la capitalisation flottante range Vivendi parmi les candidats à la sortie du CAC 40.