Maersk anticipe une chute de ses résultats en 2023

Le groupe danois de transport maritime Maersk a enregistré un bénéfice record en 2022, mais anticipe une chute de ses résultats cette année dans un contexte de normalisation du secteur avec une baisse des volumes. Déjà ses résultats du quatrième trimestre étaient légèrement inférieurs aux attentes des analystes.

Pour 2023, Maersk table sur une fourchette de 8 à 11 milliards de dollars d’Ebitda, contre 36,8 milliards en 2022 ; et sur 2 à 5 milliards de résultat d’exploitation (Ebit), contre 30,9 milliards l’an dernier. Ces prévisions reposent sur l’hypothèse que « la correction des stocks sera terminée d’ici la fin du premier semestre, conduisant à un environnement de demande plus équilibré », précise le communiqué. Maersk anticipe une évolution de -2,5% à +0,5% du marché mondial des conteneurs maritimes et compte croître en ligne avec le marché.