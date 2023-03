Maersk anticipe un retour à la normale avec une chute de ses résultats en 2023

Le groupe danois de transport maritime Maersk a enregistré des performances records en 2022, mais anticipe une chute de ses résultats cette année dans un contexte de normalisation du secteur avec une baisse des volumes et des prix du fret. Déjà ses résultats du quatrième trimestre étaient en baisse et légèrement inférieurs aux attentes des analystes : recul de 3,7% des ventes, baisse de 18% de l’Ebitda et de 23% du résultat d’exploitation (Ebit). « Les taux de fret se sont stabilisés à un niveau inférieur qui n’est pas catastrophique pour nous, a tempéré Vincent Clerc, directeur général de Maersk depuis le début de l’année. Jusqu'à présent, nous n’avons pas vu de guerre des prix. […] Mais nous avons des inquiétudes claires vers le second semestre de cette année, lorsque de nouveaux navires arriveront sur le marché ».

CMA CGM devrait aussi souffrir

Son concurrent français CMA CGM devrait également souffrir. Au troisième trimestre, il avait déjà commencé à enregistrer un ralentissement de sa croissance par rapport au trimestre précédent, avec même une baisse de sa marge d’Ebitda. Néanmoins, sur l’ensemble de l’exercice, il devrait aussi publier des résultats records.

Pour 2023, Maersk table sur une fourchette de 8 à 11 milliards de dollars d’Ebitda, contre 36,8 milliards (+53%) en 2022 ; et sur 2 à 5 milliards d’Ebit, contre 30,9 milliards (+57%) l’an dernier. Le cash-flow libre devrait au moins atteindre 2 milliards, après 27,1 milliards (+64%) en 2022. Ces prévisions reposent sur l’hypothèse que « la correction des stocks sera terminée d’ici à la fin du premier semestre, conduisant à un environnement de demande plus équilibré », précise le communiqué. Maersk anticipe une évolution de -2,5% à +0,5% du marché mondial des conteneurs maritimes et compte croître en ligne avec le marché. En dépit d’une année plus difficile, le transporteur maintient son objectif de 9 à 10 milliards de dollars d’investissements sur 2022-2023, dont 4,2 milliards engagés en 2022, et vise les 10 à 11 milliards sur 2023-2024. Avec pour cible : une stratégie intégrée, la technologie et la décarbonation. Le groupe prévient déjà qu’il passera au premier trimestre une dépréciation de 450 millions dans le cadre de la restructuration de ses marques.

Avec le programme de rachat d’actions et le dividende annoncé, Maersk retournera environ 14 milliards de dollars, dont 10,9 milliards de dividendes, à ses actionnaires, soit près de la moitié de son bénéfice net 2022, de 29 milliards (+63%). Le dividende, en hausse de 78%, implique un rendement de 28% au cours actuel.