Les start-up européennes dépendent davantage du financement par la dette

A défaut de levées de fonds et d’introductions en Bourse, sur des marchés financiers secoués en 2022 entre la guerre en Ukraine et le retour de l’inflation, le financement par la dette s’est imposé chez les start-up. En Europe, les jeunes pousses technologiques ont presque doublé le montant de la dette qu’elles ont contractée l’an dernier, devenant ainsi de plus en plus dépendantes de ce mode de financement.

Au total, les start-up non cotées du Vieux Continent ont levé 30,5 milliards d’euros par endettement l’an dernier, contre 15,9 milliards en 2021, d’après une étude publiée mardi par la banque d’investissement GP Bullhound. Cela représente près d’un tiers des fonds qu’elles ont collectés au cours de la période.

Les sources traditionnelles de financement – introductions en Bourse et grosses levées de fonds – se sont taries en 2022. Les entreprises tech en forte croissance ont donc davantage eu recours à des prêts provenant des entreprises d’investissement, des banques et des États.

En creux, l’étude montre que l’effondrement surprise de la Silicon Valley Bank ce mois-ci, qui était justement un important fournisseur de financement pour les start-up aux Etats-Unis, pourrait entraîner les pourvoyeurs de dette européens à prendre moins de risque. GP Bullhound se dit «prudemment positif», affirmant que la tendance des emprunts des entreprises technologiques late stage se poursuivra malgré la chute de SVB.

Par pays, les start-up du Royaume Uni ont été les grandes gagnantes sur ce mode de financement, levant 12 milliards d’euros par de la dette en 2022 (soit 40% du total levé), contre 6,8 milliards en 2021. En deuxième position, l’étude distingue le trio Allemagne, Suisse, Autriche, qui a réalisé 27% des levées en Europe (soit 5,1 milliards d’euros) par ce biais, contre 4,3 milliards en 2021. Loin derrière, les start-up technologiques française ont levé 1,7 milliard d’euros par de la dette, soit 6% du total levé en Europe.



Levées records dans la «proptech»

Les fintech européennes sont restées les principales bénéficiaires de la dette, levant 7,8 milliards d’euros, contre 4,3 milliards l’année précédente. Mais l’étude souligne le démarrage en trombe des start-up dans le secteur de l’énergie, qui ont réuni par ce biais 5,85 milliards d’euros, contre seulement 498 millions en 2021. Et GP Bullhound s’attend à ce que l’intérêt des investisseurs pour les technologies propres se poursuive. Elles ont réalisé «quatre des dix levées de fonds par de la dette les plus importantes d’Europe en 2022», relève GP Bullhound, qui cite notamment les 3,5 milliards d’euros levés par H2 Green Steel, et un prêt-relais de 2 milliards d’euros réalisé par le fabricant de batteries électriques Britishvolt.

Cette année, «le besoin différé de capital devrait être plus important, étant donné la proportion relativement faible d’entreprises qui ont levé des fonds propres en 2022. La taille globale du marché de la dette est très importante», relève l’étude. L’Europe compte 3.000 entreprises technologiques valorisées à plus de 100 millions d’euros, selon Dealroom.

