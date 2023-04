Les sociétés «chèque en blanc» forment un bon terreau pour les activistes

Avec un tel déferlement depuis un an et certaines acrobaties financières, il est logique que les fonds activistes prospectent de plus en plus le marché des Spac (Special Purpose Acquisition Company). Pour l’instant, aucune campagne activiste en tant que telle n’a été lancée contre une fusion initiée par un Spac, même si certaines opérations n’ont pas pu aboutir faute du soutien d’investisseurs. Mais l’augmentation des plaintes contre ce type d’opération, comme le procès intenté en début de semaine contre le Spac de Pershing Square, montre la volonté d’opposition de certains investisseurs. Notamment de la part des vendeurs à découvert qui, en vendant massivement des actions d’une société qu’ils jugent fragile ou défaillante pour en faire baisser le cours de Bourse, constituent une forme d’activisme.

Dans son dernier rapport trimestriel sur l’activisme publié début août, Lazard soulignait ainsi que «plusieurs campagnes significatives de ventes à découvert (contre des Spac, ndlr) ont été lancées depuis le début de l’année».

Le cours de l’action divisé par trois

Hindenburg Research, un fonds qui s’était notamment fait connaître dans le dossier du fabricant de camions électriques Nikola, a lancé trois campagnes contre des opérations de fusion menées par des Spac : Draft Kings, Clover et Lordstown. Cette dernière a été fructueuse : le cours de l’action Lordstown a été divisé par trois depuis l’irruption d’Hindenburg Research dans le dossier en mars dernier. En juin, le directeur général et le directeur financier du fabricant de pickup électriques ont démissionné après avoir reconnu des incohérences dans les annonces de précommandes de camionnettes.

Lordstown avait été acheté par le Spac DiamondPeak Holdings en août 2020, dans une opération qui avait valorisé le fabricant de pickup à 1,6 milliard d’euros. Il ne capitalise plus que 900 millions.

Selon S3 Partners, une société d’analyses de données financières, au 16 juillet, les positions vendeuses sur les Spac cotés à New York atteignaient 2,36 milliards de dollars, soit trois fois plus qu’en début d’année.