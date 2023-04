Les plans sociaux de la Big Tech se concrétisent en France

Quelques semaines après avoir annoncé des plans de licenciement sans précédent dans leur histoire, les entreprises technologiques, rattrapées par le ralentissement économique et le spectre d’une récession, concrétisent maintenant ceux-ci, notamment en France. Et le phénomène ne se ralentit nullement. A ce jour, ces vagues de licenciements, qui ont aussi touché aussi bien des géants du secteur que de plus jeunes start-up, ont affecté 168.000 salariés dans le monde depuis le début de l’année, et 164.400 en 2022, selon le site Layoffs.fi, qui tient le décompte des licenciements dans le secteur technologique.

En Europe, les plans de licenciement au sein de la Big Tech étaient au point mort en raison du droit du travail au niveau local, qui nécessite la consultation préalable des instances représentatives du personnel dans certains pays – dont la France.

C’est le cas chez Alphabet (Google), qui a annoncé en janvier licencier 12.000 personnes dans le monde. En France, tout comme en Allemagne, la firme de Mountain View est actuellement en pourparlers avec les représentants des salariés pour réduire ses effectifs par des départs volontaires. Elle devrait proposer des indemnités de départ qu’elle espère suffisamment généreuses pour inciter les salariés à quitter leurs postes, rapportait jeudi Bloomberg, en citant des sources proches. «Nous respectons les lois et réglementations locales tout au long de ce processus, que nous menons en concertation avec les représentants des salariés de Google en France», indique-t-elle dans une déclaration écrite transmise à L’Agefi.

A Paris, où Google compte environ 1.600 salariés, la firme négocie avec les représentants des salariés une rupture conventionnelle collective, a confirmé un porte-parole à L’Agefi. Les discussions portent entre autres sur le nombre d’employés et les départements concernés.

Au Royaume-Uni, en revanche, où la protection du travail n’est pas aussi rigoureuse, 500 salariés sur 8.000 devraient être licenciés, soit environ 6% des effectifs, selon le représentant de Unite the Union, Matthew Waley, cité par Bloomberg. A Dublin, 240 salariés pourraient être licenciés, et environ 200 à Zurich.



Négociations aussi chez Amazon

Amazon, pour sa part, a tenté de faire démissionner certains cadres supérieurs en leur proposant jusqu'à un an de salaire, et a accordé un congé aux employés sur le départ afin qu’ils puissent se départir de leurs actions, qui seront payées sous forme de bonus. Le géant du e-commerce compte environ 1.500 salariés à son siège de Clichy, près de Paris. Il avait dévoilé un des plus gros plans de licenciements, de 18.000 personnes, en début d’année, et avait annoncé le 20 mars la prochaine suppression de 9.000 postes supplémentaires.

Meta (Facebook), qui a annoncé en novembre dernier la suppression de 11.000 emplois dans le monde, devrait aussi voir ses effectifs affectés en Europe. Contactée, son antenne française, toujours dirigée par Laurent Solly, n’a pas souhaité réagir.

Pour sa part, le réseau social Twitter, qui a annoncé licencier au moins la moitié de ses effectifs suite à son rachat par l’entrepreneur Elon Musk, a fermé ses bureaux dans plusieurs pays dans le monde. Il a gardé son antenne à Paris, qui serait désormais dirigée par Laurent Buanec – qui ne communique pas auprès de la presse – depuis le départ de Damien Viel.



Des licornes tricolores touchées

Certaines licornes tricolores, ces entreprises valorisées plus d’un milliard d’euros, n’échappent pas à cette vague. Contentsquare, spécialisée dans la vente de données comportementales d’utilisateurs de téléphones mobiles, est en train de licencier 4% de ses effectifs, sur les 1.800 salariés qu’elle compte dans douze pays. Selon nos informations, la société a commencé à licencier à la fin 2022. Elle était valorisée 5,6 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, de 600 millions de dollars (585 millions d’euros), réalisée en juillet 2022.

Payfit, spécialisée dans l’édition de logiciels de paie, a pour sa part lancé au premier trimestre une rupture conventionnelle collective en France, qui concerne une centaine de personnes, rapportait Les Echos début mars. La start-up, qui avait bouclé un tour de table de 254 millions d’euros en janvier 2022, va licencier au total 200 personnes, soit 20% de ses effectifs.

Déjà début janvier, une autre licorne, l’entreprise de reconditionnement BackMarket, avait annoncé début janvier se séparer de 13% de ses collaborateurs, sur un effectif total de 715 salariés dans le monde.

