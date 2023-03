Les marchés du gaz restent un risque pour l’Europe

L’Agence Internationale de l’énergie (IEA) prévient que les marchés du gaz naturel liquéfié (GNL) resteront incertains, dans son rapport trimestriel publié mardi 28 février. Le déséquilibre de 2022 peut être résumé en deux chiffres : les échanges mondiaux de GNL n’ont augmenté que de 5,5% en volume, mais ont atteint un montant record de 450 milliards de dollars, presque deux fois celui de 2021.

Or, ces tensions pourraient se poursuivre. Des coûts de construction en hausse et une incertitude persistante sur la demande ont limité les lancements de nouveaux projets. La croissance de l’offre de GNL a été faible l’an dernier, à 5,5%, et concentrée aux Etats-Unis ; en 2023, la croissance de l’offre ne dépassera pas 4%. En particulier, l’Europe pourrait voir sa production domestique chuter de 5%, avec des fermetures programmées de sites aux Pays-Bas et en Italie.

Autre incertitude, l’évolution de l’offre russe à destination de l’Europe, passant par gazoducs. Ces flux ont atteint 70 milliards de mètres cubes (mmc) en 2022, mais pourraient chuter de moitié en 2023, prévient l’IEA. Se pose aussi la question de l’Ukraine et de la Moldavie, encore dépendantes du gaz russe à hauteur de 10 mmc. Une coupure des approvisionnements pourrait forcer l’Europe à soutenir la région.

Sécuriser les approvisionnements

L’autre inconnue tient à l’importance du rebond de la demande chinoise. La baisse de la consommation de 21% en 2022, à 85 mmc, avait permis la redirection de cargaisons de GNL vers l’Europe. Les facteurs ayant pesé sur la demande ne se reproduiront pas en 2023 : l’IEA s’attend à une demande s'élevant jusqu’à 115 mmc si le rebond post-pandémique est important, tandis que le reste de l’Asie devrait aussi voir sa consommation progresser. La situation sera d’autant plus compliquée que plusieurs gouvernements cherchent à sécuriser l’approvisionnement domestique en GNL. La Chine, le Japon et Singapour peuvent ainsi contraindre le secteur privé à acheter du GNL, quitte à compenser les entreprises si les prix sont trop élevés,. Ces trois pays ont augmenté leurs objectifs de stockage de gaz.

L’Europe reste donc exposée à des tensions sur l’énergie. Certes, les capacités de regazéification devraient augmenter de 40 mmc entre fin 2021 et fin 2023 sur le continent, et faciliter la substitution de gaz issu de pipelines vers du gaz liquéfié. La compétition sur les marchés mondiaux et la faible progression de l’offre devraient pourtant maintenir les prix élevés.