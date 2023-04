Les déserteurs des Bourses européennes lorgnent l’eldorado américain

Depuis le début de l’année, plusieurs grands groupes européens se sont tournés vers les Etats-Unis pour en faire leur place de cotation boursière principale voire unique. Le cimentier irlandais CRH a confirmé vendredi son intention de quitter la Bourse de Dublin, membre d’Euronext, en vue de garantir le succès de son projet de cotation à New York avant fin 2023. Cette décision «se fonde sur un ensemble de conseils clairs et cohérents» reçus par le groupe, a précisé son directeur financier, Jim Mintern, dans un entretien au quotidien Irish Times.

CRH, qui espère faire son entrée dans l’indice américain S&P 500, conservera une cotation secondaire sur le London Stock Exchange (LSE). Il restera par ailleurs immatriculé et fiscalement domicilié en Irlande. Cevian Capital, son troisième plus grand actionnaire avec une participation de 4,2%, a soutenu le mois dernier ce projet de manière non équivoque. «Une cotation principale aux Etats-Unis est logique compte tenu de la répartition des activités du groupe, de ses perspectives et de la forte disparité des niveaux de valorisation», a déclaré Christer Gardell, cofondateur du fonds activiste. L’Amérique du Nord génère les trois quarts du résultat d’exploitation du cimentier dont la capitalisation boursière dépasse 32 milliards d’euros.

A lire aussi:

Une base d’investisseurs mieux adaptée

Début février, CNH Industrial, fabricant d’équipements et de véhicules destinés au secteur agricole et au BTP, a également tiré un trait sur sa double cotation à Milan et à New York adoptée voici dix ans lors de la fusion entre Fiat Industrial et CNH Global, en optant pour une cotation unique sur le New York Stock Exchange (Nyse). Depuis la scission en janvier 2022 des activités routières du groupe italo-américain pour former Iveco Group, coté sur Euronext Milan, «la plus grande partie des volumes négociés sur les titres CNH Industrial a progressivement basculé sur le Nyse, soulignant que le nouveau profil du groupe et sa base d’investisseurs sont mieux adaptés à une cotation unique aux Etats-Unis», précisait son communiqué. La mise en œuvre de cette décision est attendue d’ici au début de 2024.

Linde, spécialiste des gaz industriels, avait ouvert la voie en janvier lorsque ses actionnaires ont avalisé à 93% son projet de sortie de la Bourse de Francfort. Le groupe, dont le siège social se trouve en Irlande depuis sa fusion avec l’américain Praxair menée à bien en mars 2019, a quitté fin février le Dax 40, indice-phare de la place francfortoise, pour être exclusivement coté sur le Nyse. Sa décision découle paradoxalement d’un succès boursier trop important, puisque sa pondération dans le Dax était réglementairement limitée à 10%, alors qu’il représentait la première capitalisation boursière de la place allemande.

Le LSE est particulièrement concerné

Cette désaffection n’épargne pas la place londonienne qui peine à se remettre des conséquences du Brexit. Malgré les initiatives prises par le gouvernement britannique en vue d’accroître l’attractivité de la City, le LSE n’a accueilli que trois introductions en Bourse (IPO) depuis le 1er janvier dernier et les sociétés concernées ont levé par ce biais moins de 13 millions d’euros. L’opérateur boursier a également subi un gros revers début mars lorsque SoftBank Group a décidé que sa filiale britannique Arm, spécialisée dans les micro-processeurs, sera mise en Bourse à New York d’ici à la fin de l’année, alors qu’elle était cotée outre-Manche avant de tomber dans le giron du conglomérat nippon en 2016. Le laboratoire pharmaceutique Indivior prévoit de son côté une cotation secondaire sur le Nasdaq d’ici à l’été prochain pour lui permettre «d’élargir sa base d’investisseurs et d’analystes aux Etats-Unis», pays qui héberge son siège social.

La société Oxford Nanopore Technologies, active dans le séquençage génomique, n’a pas exclu en mars une cotation à l’étranger, 18 mois seulement après s’être introduite sur le LSE. Le mouvement de transfert pourrait encore se renforcer, comme en témoigne le fonds d’investissement américain GQG Partners qui presse le fabricant de cigarettes BAT (British American Tobacco) de sortir du FTSE 100, l’indice phare britannique, au profit d’une cotation unique à New York. L’objectif est de combler l’écart de valorisation avec son concurrent Philip Morris International et de lui donner accès à un plus large pool d’investisseurs potentiels.