L’Elysée veut se distinguer dans la «réindustralisation» de la France

Emmanuel Macron veut mettre les bouchées doubles sur le dossier de la réindustrialisation. Le président de la République a prévu plusieurs moments forts de communication autour du sujet de l’attractivité industrielle de la France ces prochains jours. Avec pour objectif d’attirer les investissements étrangers, alors que la bataille fait rage face aux Etats-Unis, qui attirent les industries avec d’ambitieux plans de subventions et de crédits d’impôts, l’Inflation Reduction Act (IRA) et le Chips Act.

Une manière, aussi, de tenter de passer outre quatre mois de crise sociale autour des retraites, près d’un mois après la promulgation, dans la douleur, de la réforme.

Le président veut donc défendre les avancées de son chantier de la «réindustrialisation» de l’Hexagone : depuis 2017, «plus de 1,7 millions d’emplois nets [ont été] créés dont 90.000 emplois industriels, et près de 300 nouvelles usines implantées dans le territoire» - après plus de 30 ans de désindustrialisation, affirme l’Elysée. Depuis 1980, les branches industrielles avaient perdu 2,2 millions d’emplois, selon le cabinet Trendeo.

Le chef de l’Etat compte créer 16.000 emplois industriels d’ici 2030. Une réindustrialisation motivée par une nécessaire «souveraineté», alors que la France a pris conscience de ses pénuries industrielles lors de la pandémie, puis de la guerre en Ukraine.

Pour ce faire, l’Elysée se base sur le déploiement des plans France Relance, lancé en septembre 2020, avec 35 milliards d’euros dédiés à l’industrie et France 2030, annoncé en septembre 2022, avec une enveloppe de 54 milliards déployés sur cinq ans.



«Accélérer la réindustrialisation» de la France

Premier acte, ce jeudi, l’Elysée organise une réception autour du thème «accélérer notre réindustrialisation». Le président de la République prononcera un discours, devant un parterre de 400 personnalités issues de l’industrie, des collectivités, et des parlementaires, pour «présenter un bilan d’étape de la réindustrialisation et esquisser le projet de loi sur l’industrie verte», indique une source proche de l’Elysée. Ce projet de loi sera présenté par Bruno Le Maire en Conseil des ministres le 17 mai. Les dirigeants de plusieurs fleurons tricolores, tels Lesaffre, Verkor, Safran, et John Cockerill, devraient y assister.

A cette occasion, il annoncera des mesures pour «accélérer l’avènement d’une industrie innovante et décarbonée», d’après le communiqué de l’Elysée, notamment pour renforcer l’attractivité de la France envers les industries vertes et accélérer les implantations industrielles.

Deuxième acte, vendredi, le président sera en déplacement au port de Dunkerque (Nord), avec notamment son ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Si l’information n’a pas été confirmée, comme l’a rapporté la presse, il devrait inaugurer à cette occasion la première gigafactory du constructeur taïwanais de semi-conducteurs ProLogium, estimé «à 5,2 milliards d’euros».

Une chose est sûre, le gouvernement aimerait faire des Hauts-de-France le «nouveau cluster automobile». Il mise sur la complémentarité entre les industries de la région : les sites de production d’aluminium et d’acier (comme celui d’Arcelor Mittal à Dunkerque) ; les usines automobiles ; et les futures gigafactories de batteries automobiles, avec trois projets, portés par Automotive Cells Company (ACC), AESC-Envision, et Verkor. – et peut-être bientôt quatre – annoncés. Car la région baigne encore dans l’histoire industrielle automobile, où Renault avait un site à Douai, et Toyota à Onnaing.



Plusieurs milliards d’investissements attendus dans le cadre de Choose France

Troisième acte, lundi prochain, le président recevra 200 chefs d’entreprises étrangers et investisseurs à Versailles dans le cadre de la sixième édition de Choose France. Depuis son arrivée en 2017, il a rendu ce sommet récurrent pour promouvoir l’attractivité de la France auprès des grandes entreprises étrangères.

Les services de l’Elysée ne précisent pas encore qui y participera, ni quels investissements y seront dévoilés. Mais ils vantent le montant exponentiel des investissements annoncés, passés de 2 milliards d’euros à son lancement en 2018, à 3,8 milliards d’euros en 2021, puis 6,7 milliards en 2022, et un «record à venir» pour cette année. Soit un total cumulé de 18 milliards d’euros, dans 88 projets d’investissements réalisés ou en cours.

