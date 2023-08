Le suédois SBB réfléchit à une cotation de ses actifs résidentiels

Le salut par la Bourse ? Etranglé par les difficultés de refinancement, la hausse des coûts de sa dette financière et la menace de dépréciation de la valeur de ses actifs, le groupe immobilier suédois Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) réfléchit à une solution radicale : celui d’un détourage. Le scénario d’une cotation de son pôle consacré à l’immobilier résidentiel est à l’étude, ont rapporté Bloomberg et Reuters vendredi.

SBB chercherait désormais à coter à Stockholm non plus ses seules activités de foncière dédiée aux logements, en l’occurence sa filiale Sveafastigheter Bostad Group AB, acquise en 2020 pour 2,8 milliards d’euros, mais l’ensemble de ses activités résidentielles, y compris la promotion. Le portefeuille total serait évalué à 36,5 milliards de couronnes suédoises - soit environ 3,1 milliards d’euros.

Impasse de bilan

Pour cela, la foncière, dirigée par Leiv Synnes, aurait mandaté la banque SEB pour réfléchir au format de l’opération. Le cas échéant, celle-ci n’interviendrait pas avant la fin de l’année 2023 ou au premier semestre 2024.

SBB, qui n’a pas commenté ces informations, est l’une des principales foncières en Suède, mais l’ampleur de la remontée des taux a grippé son activité et fragilisé son bilan. En Bourse, si la perspective de ce scénario de cotation a été accueilli par une hausse de 1% de l’action vendredi, le bilan boursier reste très négatif. Déjà attaquée en 2022 par un activiste, SBB n’est jamais parvenu à désamorcer les reproches. L’action perd plus de 73 % depuis le début de 2023, un plongeon à la mesure des doutes sur son avenir, et 93 % depuis son plus haut de novembre 2021.

Ramené à CCC+

Déchue en catégorie « high yield » au printemps, SBB a depuis continué sa descente aux enfers. Fin juillet, S&P Global Ratings a même abaissé la notation de la société de quatre crans supplémentaires, ramenant la note à CCC+, l’antichambre du défaut.

L’agence de notation s’inquiète du retard accumulé dans la recherche d’une issue à aux problèmes de bilan et aux difficultés grandissantes pour accéder aux marchés de capitaux. SBB est de surcroît confrontée à la grogne d’un groupe d’investisseurs obligataires qui menacent d’intenter une action en justice si plusieurs demandes n'étaient pas satisfaites pour protéger leurs investissements.

Or, plus le temps passe, plus l’équation se complique. Les taux élevés alimentent la baisse des prix immobiliers, ce qui conduit à réduire la valeur du patrimoine détenu et l’actif net réévalué, tout en augmentant le poids relatif de la dette. Actionnaires et investisseurs redoutent une augmentation de capital très dilutive et une conversion forcée de leurs titres obligataires. Difficile de leur donner tort.

