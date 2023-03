Le sucrier Tereos nomme Jorge Boucas comme nouveau directeur général

Le groupe français Tereos, deuxième producteur mondial de sucre en termes de volume, a annoncé vendredi la nomination de Jorge Boucas comme nouveau directeur général de la coopérative. Il aura pour mission de mener à bien le projet stratégique du groupe, a dit Tereos dans un communiqué.

A 50 ans, Jorge Boucas quitte la puissante coopérative laitière Sodiaal, pour prendre le poste de directeur général du géant sucrier français après une série de crises de gouvernance et de management. Il prendra ses fonctions le 20 avril et «aura pour mission de mener à bien le projet stratégique de Tereos», notamment «d’achever le redressement du groupe coopératif, de déployer dans les meilleurs délais le plan de décarbonation face aux enjeux énergétiques qui touchent notre industrie», selon un communiqué.

Tereos (Béghin Say) a connu une grave crise de gouvernance en 2020 et des changements de management successifs, à la suite du renversement de sa direction historique et d’un conflit de gouvernance avec les associés coopérateurs, au nombre de 12.000.