Le spécialiste des paris Entain se développe sur le marché polonais

Le britannique Entain, propriétaire de la marque de paris Ladbrokes, a déclaré mardi que sa filiale basée en Europe centrale et orientale, nommée Entain CEE, allait acquérir l’opérateur de paris sportifs STS Holdings, basé en Pologne, en partenariat avec la société tchèque de capital-investissement Emma Capital. Le montant global de la transaction s’élève à 750 millions de livres (877 millions d’euros).

Entain et Emma Capital, qui détiennent à l’heure actuelle respectivement 75 % et 25 % d’Entain CEE, paieront cette acquisition proportionnellement à leur participation dans cette coentreprise. Le groupe britannique, qui possède également la boutique de paris Coral et les marques en ligne bwin et partypoker, réglera ainsi environ 450 millions de livres en numéraire pour mener à bien cette transaction qui renforcera son maillage européen. Entain a l’intention de financer cette opération de croissance externe en levant 600 millions de livres par le biais d’un placement accéléré d’actions.

Dans le cadre de cette acquisition, les actionnaires de STS recevront 24,8 zlotys (5,53 euros) pour chaque action STS détenue. La famille fondatrice, qui contrôle 70% du capital de STS, s’est engagée à apporter ses titres à l’offre en échange d’une prise de participation de 10% dans Entain CEE. Le groupe britannique et Emma Capital se feront donc diluer avec une participation respective ramenée à 67,5% et 22,5% dans leur coentreprise.

Avec un réseau de 400 points de vente et près de 800.000 utilisateurs actifs, STS, créée en 1997, occupe la première place sur le marché des paris sportifs en Pologne. «STS est une entreprise exceptionnelle avec une grande marque, une proposition omnicanale convaincante, ainsi qu’un PDG et une équipe de direction remarquables», a commenté Jette Nygaard-Anderson, directrice générale d’Entain, citée dans le communiqué.