Le secteur britannique de l’habillement n’est pas sorti de l’ornière

La filière textile britannique continue à pâtir de la frilosité des dépenses de consommation et de la hausse de ses coûts d’exploitation. Le fabricant de chaussures Dr. Martens a ainsi déclaré vendredi que son chiffre d’affaires avait augmenté de 10% sur son exercice clos le 31 mars 2023 mais de 6% seulement sur la période de janvier à mars à cause d’une demande plus faible aux Etats-Unis, son deuxième plus grand marché. Il tablait en janvier dernier sur une croissance annuelle comprise entre 11% et 13%. Le groupe a également constaté un recul de 4% du chiffre d’affaires provenant de son activité de commerce de gros sur le trimestre écoulé, en raison d’une diminution des livraisons vers la Chine et de problèmes logistiques rencontrés dans son centre de distribution de Los Angeles, ouvert depuis neuf mois. «Les coûts associés à la résolution de ces problèmes ont dépassé nos estimations initiales», a expliqué le directeur général, Kenny Wilson, cité dans le communiqué.

Ces facteurs négatifs ont incité le fabricant à abaisser sa prévision d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) annuel à environ 245 millions de livres (277 millions d’euros), contre une fourchette de 250 millions à 260 millions de livres précédemment visée et 263 millions publiés sur l’exercice 2021-2022. C’est le troisième avertissement sur résultats émis par Dr Martens en moins de six mois. Il a par ailleurs indiqué que son directeur financier, Jon Mortimer, partira en retraite après sept années au sein de l’entreprise. Le dirigeant continuera d’exercer ses fonctions jusqu'à ce qu’un successeur soit nommé afin d’assurer un transfert de responsabilités en douceur. Depuis son introduction en Bourse (IPO) à Londres par la société de capital-investissement Permira fin janvier 2021, la capitalisation boursière du groupe a chuté de 58% à 1,56 milliard de livres.

La situation semble encore plus délicate pour la marque de prêt-à-porter Superdry. Le détaillant de vêtements a fait état vendredi de ventes décevantes en février et mars, mettant en exergue «la crise du coût de la vie qui a un impact significatif sur les dépenses et la fréquentation des magasins, ainsi que le mauvais temps qui a entraîné une moindre demande pour notre nouvelle collection printemps-été». Alors que ces tendances se retrouvent tant au Royaume-Uni qu’en Europe continentale, il mise sur un chiffre d’affaires compris entre 615 millions et 635 millions de livres sur son exercice clos fin avril 2023, en légère hausse par rapport aux 609 millions dégagés un an plus tôt. Il a en outre retiré sa prévision d’un bénéfice ajusté avant impôts «globalement à l'équilibre» sur la période. Superdry a identifié plusieurs sources d’économies d’un montant initial supérieur à 35 millions de livres, ce qui devrait contribuer à accroître sa rentabilité opérationnelle à moyen terme.

Ayant annoncé voici trois semaines un accord préliminaire en vue de céder ses actifs de propriété intellectuelle au sud-coréen Cowell Fashion dans certains pays d’Asie-Pacifique pour 50 millions de dollars (45,5 millions d’euros), le groupe britannique songe désormais à augmenter son capital d’environ 20% pour consolider sa structure financière et renforcer l’efficacité de son plan de redressement. «Ma confiance dans la marque Superdry est plus forte que jamais et je suis donc prêt à fournir un soutien significatif à toute levée de fonds propres susceptible d’être mise en œuvre», a indiqué Julian Dunkerton, fondateur et directeur général de l’entreprise. Il est aussi son premier actionnaire avec environ 24,5% du capital. Après une chute de 16,7% de l’action vendredi, la valeur boursière du groupe s’élève à 73,2 millions de livres, contre une capitalisation initiale proche de 400 millions lors de son IPO en mars 2010.