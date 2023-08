Le retrait de Russie de Heineken lui coûte 300 millions d’euros

Le brasseur néerlandais Heineken a déclaré vendredi qu’il avait achevé son retrait de Russie en cédant ses activités dans ce pays au groupe russe Arnest pour un euro symbolique.

Le deuxième brasseur mondial a déclaré que l’opération avait reçu toutes les approbations nécessaires et qu’elle devrait lui laisser des pertes exceptionnelles de 300 millions d’euros (324,8 millions de dollars).

Heineken a annoncé son intention de quitter la Russie en mars 2022, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, reconnaissant que le processus avait pris plus de temps que prévu.

«Les récents développements démontrent les défis importants auxquels sont confrontées les grandes entreprises manufacturières pour quitter la Russie», a déclaré le directeur général, Dolf van den Brink, dans un communiqué.

De nombreuses multinationales ont quitté la Russie après que l’Occident a imposé des sanctions sans précédent à Moscou, mais le Kremlin a riposté en saisissant certains actifs.

Certaines entreprises étrangères qui tentent de quitter la Russie sont confrontées à une forte augmentation de leurs coûts, car Moscou exige des remises plus importantes sur le prix des actifs qu’elles souhaitent vendre, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de la question.

A lire aussi:

Les précédents Danone et Carlsberg

Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret en juillet pour prendre le contrôle de la filiale russe du fabricant français de yaourts Danone ainsi que de la participation de la société de bière Carlsberg dans un brasseur local.

Anheuser-Busch InBev a également fait part de son intention de se retirer de sa coentreprise en Russie avec la société turque Efes.

Interrogé sur le fait de savoir si les expériences de Danone et de Carlsberg avaient renforcé l’urgence pour Heineken de conclure un accord, M. van den Brink a déclaré aux journalistes : «Notre inquiétude s’est accrue, mais pas l’urgence. Cela a montré qu’il y avait un risque réel de nationalisation et que tout ce que l’on pouvait faire était de chercher à être maître de son destin».

Il n’a pas voulu s'étendre sur les raisons pour lesquelles la recherche d’un repreneur a pris plus de temps que prévu, qualifiant le processus de «très complexe».

Heineken possédait sept brasseries en Russie et employait 1.800 personnes, qui bénéficieront de garanties d’emploi pour les trois prochaines années.

Le brasseur néerlandais a retiré sa marque Heineken de Russie l’année dernière et la production d’Amstel doit être progressivement arrêtée dans les six mois.

Heineken a déclaré que l’accord, sans option de rachat de l’entreprise, comprenait une licence de trois ans pour certaines marques régionales plus petites, pour lesquelles Heineken ne fournirait pas de soutien à la marque et ne recevrait aucun revenu.

Le groupe Arnest possède une importante entreprise d’emballage de boîtes de conserve et est le plus grand fabricant russe d’aérosols ; il vend également des produits cosmétiques et des articles ménagers.

Heineken a déclaré que l’opération aurait un impact négligeable sur ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

(Avec Reuters)