Le redressement judiciaire de Getir fait craindre un effet boule de neige

Le secteur du ‘quick commerce', la livraison express de courses de petite épicerie et de repas à domicile, serait-il menacé à moyen terme?

Getir France, filiale du géant turc de la livraison rapide de courses à domicile, a demandé jeudi au tribunal de commerce de Paris à être placée en redressement judiciaire, a annoncé l’entreprise dans un communiqué, transmis à L’Agefi. Une audience aura lieu avant la fin du mois d’avril. «Les raisons qui ont conduit Getir à prendre cette décision sont spécifiques à la France», précise Getir France, invoquant «l'évolution de la réglementation» qui crée «des complexités supplémentaires».

Getir et les entités qu’il a rachetées, Gorillas et Frichti, seront donc «placées sous le contrôle et la protection du tribunal de commerce de Paris», indique Getir dans son communiqué. Cette procédure «n’affectera pas les clients puisqu’ils pourront continuer à utiliser les services de Getir comme d’habitude», assure l’entreprise. Elle affirme que son «objectif (...) avec cette procédure est de créer un modèle durable à long terme en France». Getir compte 900 salariés en France, Gorillas, 500, et Frichti, 400. Il est implanté dans sept villes dans l’Hexagone (Paris, Lyon, Lille, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier et Grenoble).



Les dark stores considérés comme des entrepôts

En évoquant la «règlementation» récente, Getir France fait allusion au début d’encadrement par les mairies de l’implantation des «dark stores», ces locaux dans lesquels des plateformes, comme Getir, stockent les produits à livrer. Un cadre juridique qui pourrait menacer, à moyen terme, l’ensemble des start-up de quick commerce.

Il y a quelques mois, des maires avaient saisi le gouvernement, inquiets de la présence en centre-ville de ces locaux aveugles consacrés à la livraison express, qui excédaient les riverains. Et risquaient de signer la mort du commerce de proximité. Ils s’inquiétaient aussi que le gouvernement puisse légaliser en commerces ces dark stores. Ils ont finalement été entendus par les ministres délégués au commerce et au logement: un décret considérant les dark stores comme des entrepôts était publié au Journal officiel le vendredi 24 mars.

Ce même jour, une décision du Conseil d’Etat, la faveur de la mairie de Paris, a enfoncé le clou. Le conseil a avalisé la demande de la municipalité, selon laquelle ces locaux sont bien des entrepôts - et non des commerces ou des espaces de logistique urbaine. Getir et consorts n’avaient donc pas le droit de s’installer dans des boutiques, sans autorisation.

Conséquence: puisqu’ils sont désormais considérés comme des entrepôts et non des commerces, ces locaux peuvent être contraints de fermer si le Plan local d’urbanisme (PLU) interdit ce type d’activité à leur adresse. Ce qui est souvent le cas des dark stores parisiens.

Cette décision pourrait faire boule de neige, et être appliquée dans le même sens par plusieurs autres mairies.

Un secteur fragilisé depuis l’après-confinement

Une nouvelle épée de Damoclès pour ce secteur, qui est fragilisé par une activité économique moindre depuis la fin des confinements.

Le quick commerce devait réinventer la distribution alimentaire à l'ère du numérique, imposant de nouveaux usages - y compris aux foodtechs historiques comme Frichti ou La Belle Vie. Durant les confinements, les commandes alimentaires auprès de Getir, Uber Eats ou autres ont explosé. Plusieurs de ces start-up, attractives pour les investisseurs, ont alors bouclé des levées de fonds astronomiques: 1 milliard de dollars pour Gorillas en septembre 2021, 750 millions de dollars pour Flink en septembre 2021, 768 millions pour Getir en mars 2022... Elles ont même conclu des partenariats avec des groupes de distribution, tels Flink avec Carrefour en mai 2022, et Casino avec Gorillas et Frichti.

Getir lui-même a grossi à toute vitesse pour s’implanter dans neuf pays: Turquie, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis, Italie, Portugal, Espagne et France.

Mais tous ont commencé à licencier dès le printemps 2022, dont Getir et Gorillas, et à revoir à la baisse leurs résultats annuels, comme Deliveroo en juillet 2022. La viabilité de ce secteur est plus que jamais en question.