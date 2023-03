Le plan de restructuration de Disney calme l’activiste Trian

Le feuilleton dans lequel s’opposaient Walt Disney et le fonds activiste Trian a été mis en pause. Son co-fondateur Nelson Peltz a déclaré jeudi qu’il était « satisfait » des mesures prises par la société et qu’il renonçait à briguer un siège au conseil d’administration. « Nous respectons et apprécions la contribution de tous nos actionnaires et nous apprécions la décision de Trian Fund », a répondu Disney dans un communiqué après cette annonce.

La veille, Walt Disney avait présenté une restructuration d’ampleur, avec une réorganisation en trois unités et un plan de licenciements massifs de 7.000 personnes – soit 3,6% de ses effectifs - dans le cadre de mesures destinées à réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars.

« Nous nous engageons dans une transformation significative », a déclaré le Bob Iger, de nouveau directeur général de Disney après l’éviction de Bob Chapek à l’automne. L’ambition de ce plan est de recentrer Disney sur sa créativité, de réduire ses coûts et de rentabiliser les activités de streaming, a-t-il ajouté.

Sous pression de l’activiste, le groupe, qui annonce sa troisième réorganisation en cinq ans, opte désormais pour trois segments. L’un regroupera la production de films, séries et la plateforme Disney+. Un deuxième sera centré sur le sport, autour de la chaîne et site internet spécialisés ESPN, dont le groupe écarte tout projet de vente. Enfin, le troisième sera dédié aux parcs d’attractions et services.

Résultats mitigés

Jeudi, l’action de Disney, longtemps en hausse durant la séance, a finalement lâché 1,3% à 110,36 dollars, sous l’effet de comptes trimestriels mitigés et, désormais, d’un moindre volet spéculatif. Du moins à court terme. Si le bénéfice est ressorti à 1,279 milliard de dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,429 milliard, le chiffre d’affaires s’est avéré meilleur qu’attendu à 23,5 milliards de dollars, contre 23,4 milliards de dollars anticipés. Le groupe californien a par ailleurs fait état mercredi, pour la première fois, d’une baisse trimestrielle du nombre d’abonnés à sa plateforme de streaming, déficitaire de plus d’un milliard de dollars.

Disney devra maintenant faire fructifier son riche catalogue, car même sans Nelson Peltz à son conseil d’administration, il n’est pas certain que ses autres actionnaires donnent beaucoup de temps à la société pour renouer avec la conquête de nouveau abonnés sur son service de streaming. Mickey a du travail pour retrouver sa magie... boursière.