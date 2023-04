Le Parquet européen comble des lacunes dans la lutte contre la fraude et la corruption

Julien Briot, senior consultant chez Exiom Partner Le 1er juin 2021, l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO), ou Bureau du procureur général européen en français, est créé. Cette institution supranationale est basée à Luxembourg, à l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne, et est présidée par Laura Codruta Kövesi, icône de la lutte anticorruption en Roumanie. Vingt-deux pays de l’Union européenne (UE) participent à cette coopération judiciaire renforcée (cinq Etats ont refusé : la Hongrie, la Pologne, l’Irlande, la Suède et le Danemark). Le Parquet européen mènera des enquêtes transfrontières sur des fraudes concernant des fonds de l’UE d’un montant supérieur à 10.000 euros, ou sur des cas de fraude transfrontière à la TVA entraînant un préjudice supérieur à 10 millions d’euros. Ce sujet est d’une grande importance puisque chaque année, rappelons-le, la fraude transnationale prive les Etats membres d’au moins 50 milliards d’euros de recettes de TVA, d’après les estimations réalisées par les instances communautaires.

Structurellement, le Parquet européen est composé de deux niveaux stratégiques : un chef du Parquet européen (Laura Codruta Kövesi), qui a pour fonction de le gérer et d’organiser ses travaux, et un collège de procureurs (un par Etat membre), qui décide de la stratégie à élaborer.

Le processus visant à créer un Parquet européen remonte au Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009 et qui faisait suite à un Livre vert de la Commission publié en 2001. C’est l’article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’UE qui a permis sa création, et notamment dans le cadre d’une coopération renforcée. Cet article a servi aussi de base juridique au règlement adopté par le Conseil de l’UE le 12 octobre 2017. Le Parquet européen comble les lacunes existantes. Sa mise en place permet d’harmoniser la répression grâce aux pouvoirs d’investigation et d’enquête que détiennent les procureurs délégués. De plus, il complète et épaule l’action des institutions européennes préexistantes mais dont les moyens étaient limités – l’Office européen de lutte contre la fraude, Eurojust, Europol et les autorités nationales. Enfin, son indépendance vis-à-vis des Etats membres et de leurs juridictions lui garantit un réel pouvoir d’action pour les infractions dont il a la charge.

Cependant, même s’il représente un apport considérable pour le droit de la compliance, certains obstacles persistent. Le manque de ressources financières et budgétaires, souligné par Laura Codruta Kövesi, peut être considéré comme le principal obstacle à la traque des infractions portant atteinte au budget de l’UE. De plus, une affaire a fait grand bruit en décembre 2020. Le journal Expresso a révélé que le gouvernement portugais avait avancé de faux arguments pour justifier le choix de son procureur. Il y a fort à penser que cela risque de décrédibiliser l’institution en révélant une nouvelle fois l’absence d’indépendance des procureurs vis-à-vis des pouvoirs nationaux. Pour clore le sujet, le manque de soutien de l’ensemble des Etats membres, comme le souligne le commissaire européen Didier Reynders, est un obstacle de taille, surtout lorsque l’on sait que la Pologne est la première bénéficiaire en valeur absolue des fonds européens, et la Hongrie, la première bénéficiaire par habitant.