Le pacte Majorelle donne des précisions sur Maisons du Monde

Le concert formé de Gabriel Naouri, sa société MiCasa SAS et Casa Holdings, via Majorelle Investments, a donné lundi à l’Autorité des marchés financiers (AMF), des précisions sur son fonctionnement et ses intentions vis-à-vis de Maisons du Monde. «Le pacte d’associés Majorelle est entré en vigueur pour une durée initiale de huit ans, renouvelable par les parties par périodes successives d’un an», indique le concert. Il prévoit que «chaque partie bénéficie d’un droit de première offre en cas de cession d’actions Maisons du Monde par la société». Par ailleurs, «en cas de dépôt d’une offre publique d’achat (en numéraire) sur les actions Maisons du Monde, par un tiers au pacte d’associés Majorelle, l’une des parties peut instruire à la société d’apporter ses actions Maisons du Monde à l’offre», relève-t-il.