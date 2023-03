Le marché s’interroge sur les atouts de Casino face à ses échéances

Le souffle spéculatif a bien vite faibli. Casino a lâché 3,63% mardi, à 11,42 euros, alors que JPMorgan anticipe un ralentissement de la croissance des bénéfices des spécialistes du segment du libre-service de gros («cash & carry») au Brésil, et notamment d’Assai, une filiale locale du groupe de grande distribution français. La banque américaine a d’ailleurs réduit sa recommandation sur l’action Assai de «surpondérer» à «neutre», tout en ramenant son objectif de 23,50 à 22,50 reals.

Dans le segment brésilien du cash & carry, Assai reste l’action préférée de JPMorgan, qui estime toutefois que «la balance risque/rendement s'équilibre» dans un contexte de montée de la concurrence, de maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé et de décélération de l’inflation alimentaire. JPMorgan a également une opinion «neutre» sur le titre Casino, avec un objectif de cours de 20,50 euros. En décembre dernier, Casino a cédé environ un quart de sa participation dans Assai, dont il réunit à présent 30,5% du capital. Cette transaction a permis au distributeur tricolore d’affecter près de 500 millions d’euros à la réduction de son endettement, principal sujet de préoccupation pour les investisseurs.

La semaine dernière, Casino et son homologue français Teract ont indiqué avoir engagé des discussions exploratoires qui pourraient mener au rapprochement de leurs activités françaises dans une même entité. La structure de la transaction qui pourrait intervenir entre les deux parties est peu claire à ce stade, mais certains observateurs considèrent que l’opération pourrait servir à monétiser les actifs tricolores de Casino et faire entrer des liquidités dans les caisses du distributeur.

Dans une note envoyée à ses clients mardi, Bryan, Garnier & Co confirme sa recommandation à «vendre» sur Casino, ainsi que son objectif de 7 euros. L’intermédiaire financier craint que le rapprochement des activités françaises de Casino et de Teractne transforme le groupe Casino actuel en holding passive et endettée détenant des participations minoritaires en Amérique latine et une participation majoritaire en France.

La cascade de holdings au sommet de laquelle se trouve Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, ne ferait alors que s'étendre. Un bien mauvais signal pour le marché alors que le mur de la dette se dressera sur sa route dès 2024. Casino doit rembourser pour 529 millions d’euros d’obligations l’année prochaine, puis une souche représentant 357 millions d’euros en 2025.