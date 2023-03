Le fournisseur de plateformes cloud Twilio licencie 17% de ses effectifs

L'éditeur de services cloud Twilio a annoncé lundi qu’il licenciait 1.500 salariés, soit environ 17% de ses effectifs et fermerait certains bureaux dans le cadre d’une restructuration visant à se concentrer sur la rentabilité. Il avait déjà licencié 11% de ses effectifs en septembre dernier. Dans le cadre de sa restructuration, Twilio divisera les opérations en deux unités - Twilio Data and Applications et Twilio Communications, selon un billet de blog publié lundi.

Twilio est la dernière en date d’une dizaine d’entreprises technologiques à avoir annoncé des licenciements ces derniers mois. La semaine dernière, Dell , Zoom et eBay ont annoncé d’importantes réductions de leurs effectifs. En janvier, Google a révélé son intention de licencier plus de 12.000 salariés, Microsoft va supprimer 10.000 postes, et Salesforce compte licencier 7.000 personnes.