Le Forum pour l’investissement responsable s’appuie sur l’Ademe

Face à la multiplication des «say-on-climate», comment se prononcer sur ces résolutions consultatives ? Le Forum pour l’investissement responsable (FIR), qui milite pour la généralisation de ces résolutions, vient de s’associer à l’Ademe, l’agence de la transition écologique, afin d’étudier les plans climat des entreprises françaises soumis au vote consultatif des actionnaires dans le cadre de leurs assemblées générales 2023.

Post-AG 2022, le FIR avait déjà publié des fiches sur le degré d’alignement des stratégies climatiques de ces dix entreprises (Amundi, Carrefour, EDF, Elis, Engie, Getlink, Icade, Mercialys, Nexity et TotalEnergies) avec ses recommandations. Si ces stratégies avaient été approuvées en moyenne à 93% par leurs actionnaires, le FIR ne trouvait qu’un alignement moyen de 49,5% avec ses objectifs, allant de 32% pour Elis à 73% pour Icade.

Grâce à l’Ademe, ces fiches seront enrichies de l’outil d’évaluation ACT (Assessing Low Carbon Transition), permettant de décrypter l’engagement et la stratégie bas-carbone des entreprises sur la base de données publiques, avec une approche sectorielle (non encore disponible cette année pour les financières). Elles seront publiées en amont des assemblées générales. Ce qui est déjà le cas pour Covivio et Icade, dont les assemblées se tiendront respectivement les 20 et 21 avril prochains. Selon cet outil ACT, Covivio obtient une note de 11/20 et Icade de 12/20. Les deux foncières affichent également un score A pour la cohérence d’ensemble, et une tendance en amélioration pour les évolutions futures. Covivio est aligné à 55% avec les objectifs du FIR et Icade à 68%.

La résolution de Covivio couvre à la fois la stratégie climatique et les objectifs à horizon 2030. Celle d’Icade, les ambitions et les progrès réalisés en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité.

Dialogue actionnarial

Au sein du SBF 120, hormis ces deux foncières, Schneider Electric a annoncé un «say-on-climate» et TotalEnergies soumettra un vote sur son «Progress Report 2023» sur ses objectifs 2030. En outre, 16 investisseurs européens coordonnés par le FIR ont déposé une résolution chez Engie demandant une modification des statuts pour y inscrire la possibilité de soumettre un vote consultatif tous les trois ans sur la stratégie climat, et tous les ans sur le rapport d’avancement de mise en œuvre de cette stratégie. Ce rapport devra permettre d’évaluer la stratégie par rapport à un scénario de réchauffement limité à 1,5 degré sur ses scopes 1, 2 et 3. Le conseil d’Engie a déjà recommandé de voter contre cette résolution, rappelant notamment avoir déjà soumis sa stratégie au vote des actionnaires en 2022. Ces mêmes investisseurs ont aussi demandé l’inscription d’un point à l’ordre du jour pour discuter de l'éventail d’informations spécifiques pour évaluer le plan de transition. Engie assure que les réponses seront apportées dans le cadre de la présentation de la mise en œuvre de la stratégie climatique pendant l’AG.

En mars dernier, le FIR avait signé une tribune avec 48 gestionnaires européens d’actifs pour appeler à une amélioration du dialogue actionnarial et pour s’associer aux efforts des entreprises dans l’accélération de la transition énergétique.