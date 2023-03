Le fonds TCI exhorte Alphabet à réduire ses coûts

Le fonds d’investissement TCI a demandé à la maison mère de Google de diminuer ses coûts de manière énergique et de réduire la voilure concernant ses projets futuristes tels que la voiture autonome, estimant que le groupe technologique serait plus efficace avec moins de personnel. Basé à Londres, TCI a soumis ces propositions dans une lettre envoyée mardi au directeur général d’Alphabet, Sundai Pichai. Le fonds a indiqué être «un important actionnaire de l’entreprise depuis 2017» et détenir actuellement plus de 6 milliards de dollars (5,75 milliards d’euros) d’actions Alphabet. Il a également demandé au groupe américain de commencer à fournir des objectifs de bénéfices pour sa division Google Services, qui comprend l’activité phare de recherche sur Internet.