Le financement du secteur de la santé nécessite des mesures fiscales incitatives

Turbulences pour le secteur des sciences de la vie. Après la flambée des valorisations post-covid, «la chute de 30% à 40% qui a suivi a été brutale, constate Philippe Pouletty, co-fondateur et directeur général de Truffle Capital. Quand va-t-on sortir de ce cycle ? » Les fondamentaux des biotechs et biopharmas restent solides et les grands laboratoires ont un besoin urgent de renouveler leur pipeline en acquérant des plateformes développant des candidats médicaments arrivés à un stade avancé.

En attendant, avec la hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions de financement, que faire pour soutenir l’innovation dans le secteur de la santé ? Pour le secteur des biotechs, qui met des années avant de dégager des revenus rentables, « les financements bancaires sont bien sûr très limités, constate Philippe Pouletty. Après l’accompagnement du capital-risque, des fonds importants de venture et des financements en bourse sont nécessaires pour prendre la suite ». Fonds présents surtout aux Etats-Unis, avec le risque que les pépites françaises passent ainsi progressivement sous contrôle américain. Un bon dosage d’investisseurs américains et européens est alors préférable...

A l’instar de l’augmentation de capital de 130 millions d’euros réalisée par Abivax – dont Truffle est un actionnaire fondateur – en février dernier. Parfois pour attirer les investisseurs, des actions nouvelles avec bon de souscription d’action remboursable (Absar) sont proposées, comme l’a fait Affluent Medical – fondé et contrôlé par Truffle – en avril lors de sa levée de 14 millions d’euros.

Néanmoins, des mesures d’envergure et visibles, au niveau européen, sont souhaitables. « Utilisons l’épargne européenne, en relâchant le ratio prudentiel des assureurs et en accélérant les incitations fiscales, poursuit Philippe Pouletty. Par exemple, en créant un statut d’entreprise hyper innovante (siège en France, moins de 20 ans d’existence, plus de 20% des dépenses en R&D), exonérée des charges patronales, des plus-values de cessions et offrant des réductions d’impôt sur le revenu et d’IFI. »

Les sorties de portefeuilles sont plus tardives

Si les introductions en Bourse se font rares, « elles reviendront, assure le patron de Truffle. Elles donnent plus de visibilité et de flexibilité de financement ». D’ailleurs, l’IPO constitue une bonne voie vers la sortie, comme le M&A, pour la sortie du portefeuille, même si les cessions sont tardives, huit ans après la création, contre six ans quelques années plus tôt, reconnaît Philippe Pouletty.

Truffle compte une vingtaine de sociétés dans son portefeuille de santé, dont 70% de medtechs et 30% de biotechs, et conserve généralement longtemps une participation majoritaire. Parmi les indications thérapeutiques suivies, la société de capital-risque se développe dans l’obésité. « Comme l’alcoolisme ou le tabagisme, l’obésité est une addiction. Elle touche 35% des Américains, 17% des européens et progresse rapidement en Chine et au Moyen-Orient », rappelle Philippe Pouletty. Aussi, en 2019, Truffle a créé BariaTek, qui développe des dispositifs mini-invasifs, implantables par endoscopie pour traiter l’obésité sévère ; et Caranx Medical, qui conçoit et développe des robots chirurgicaux autonomes, intégrant intelligence artificielle et réalité augmentée. «Nous pourrions fusionner ces deux sociétés, quand le stade de dérisquage sera dépassé, anticipe Philippe Pouletty. Ces nouveaux dispositifs, utilisés dans les chirurgies bariatrique et cardiaque, plus faciles à utiliser, pourraient l’être par des cliniciens moins spécialisés, permettant ainsi de sauver davantage de vies et de réduire les coûts. Ils devraient entrer en phase clinique d’ici à 2025 ».

L’avenir des medtechs passe par un portefeuille diversifié de produits

Cette volonté de disposer de medtechs, qui ne soient plus mono-produits, afin de limiter les risques, s’illustre déjà, par exemple, avec Affluent Medical, actif dans l’insuffisance cardiaque mitrale et l’incontinence urinaire. Une tendance qui devrait se généraliser à l’avenir.

Sur son portefeuille, Truffle adapte le management en fonction du stade d’avancées cliniques de ses participations. Notamment chez Abivax, qui vient de recruter Marc de Garidel, comme directeur général à compter du 5 mai prochain et président par intérim. L’actuel président d’Ipsen était «le candidat le plus qualifié pour accompagner Abivax dans sa phase de positionnement sur le marché, avant le lancement commercial en 2026 et pour préparer les nouvelles indications», explique Philippe Pouletty.

Des intéressements en actions suffisants pour attirer les talents

Attirer les bons dirigeants nécessite d’en prendre les moyens humains et financiers. Par son réseau, Truffle n’hésite pas, par exemple, à faire revenir des Français des Etats-Unis. Il est aussi nécessaire d’offrir une rémunération fixe suffisante, assortie d’un intéressement de long terme en titres, avec des objectifs agressifs, alignant les intérêts du management avec ceux de la société.

La part en actions peut atteindre 2% du capital dans une société cotée, ou 3% à 5% dans du non-coté – et beaucoup plus si le dirigeant est fondateur – avec des étapes d’acquisitions clairement définies, liées aux étapes de développement et d’approbation des produits de la société, explique Philippe Pouletty. Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent de très bons outils mais ne peuvent plus être utilisées pour les sociétés de plus de quinze ans. Les actions gratuites peuvent être une alternative, «à condition que l’ensemble des salariés en bénéficient et pas seulement le dirigeant», poursuit Philippe Pouletty.

Une gouvernance efficace passe aussi par un des administrateurs expérimentés. Truffle mutualise aussi les coûts en recrutant des fonctions partagées – directeur financier, business développeur, etc. – Une solution qui permet de recruter des profils de plus haut niveau.