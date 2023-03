Le e-commerçant Zalando va supprimer des centaines d’emplois

Le e-commerçant Zalando (prêt-à-porter) a annoncé mardi la suppression de plusieurs centaines d’emplois dans le monde, en raison d’une conjoncture économique compliquée pour les acteurs du numérique, qui multiplient les licenciements ces derniers mois.

Le groupe allemand va lancer «un programme de réduction de plusieurs centaines de postes au sein des équipes», a déclaré la direction du vendeur d’accessoires de mode en ligne, dans une lettre à ses salariés mardi.

Zalando, dont le siège est à Berlin, emploie 17.000 personnes dans le monde.

Le secteur de la tech fait face à une conjoncture difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d’intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements qui ont profité à la vente en ligne.

Les suppressions de postes devraient concerner «de nombreuses divisions de Zalando, dont les hauts niveaux de direction», ont expliqué les dirigeants. En revanche, les salariés des «centres logistiques, du service à la clientèle et dans les magasins» ne seront pas affectés. Les autres détails du plan ne seront connus qu’après «une consultation» des représentants des salariés par la direction, qui a déjà débuté, ont-ils assuré.

Depuis sa fondation en 2008, la start-up Zalando est devenue l’un des premiers groupes européens de la vente en ligne de vêtements, revendiquant plus de 50 millions de clients actifs.