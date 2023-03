L’Arcom inflige une amende à la chaîne C8

A compter du 27 mars, la plateforme tricolore de streaming vidéo sur abonnement Salto cessera d'émettre, et les abonnés ne pourront pus accéder à leur compte, ont annoncé les groupes France Télévisions, M6 et TF1 dans un communiqué commun. Son arrêt avait été officialisé mercredi dernier par les trois groupes, qui la détenaient à parts égales. En cas d’abonnement toujours actif à cette date, «il sera automatiquement résilié» et l’abonné ne sera plus facturé, précise le site. L’abonnement coûtait 7,99 euros par mois ou 5,80 euros mensuels pour un abonnement pris sur un an.