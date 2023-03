Le promoteur immobilier Nexity a prévenu mercredi que l’année 2023 serait une « année de transition », dans le sillage d’un exercice 2022 où la montée des taux d’intérêt a déjà commencé à peser sur la demande de logements. Au cours de l’exercice écoulé, Nexity a dégagé un résultat net part du groupe de 188 millions d’euros, stable par rapport à 2021. Le groupe a précisé que les chiffres de 2021 avaient été retraités afin de tenir compte des activités cédées (Century 21 et AEgide-Domitys) et des éléments non courants.