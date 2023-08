L’américain Jabil cède son activité de production électronique en Chine à BYD

Jabil va céder son activité de production en Chine à une filiale de BYD pour un montant de 15,8 milliards de yuans (2 milliards d’euros). Le groupe américain, sous-traitant de production électronique, a ainsi annoncé lundi 28 août un accord préliminaire lié à la cession de son activité «mobilité» en Chine à la branche électronique du concepteur local de véhicules électriques BYD.

BYD Electronic International (BE) reprendrait cette activité de production localisée à Chengdu et Wuxi en Chine, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. L’accord comprend la production de produits pour les clients existants.

La branche électronique du géant des véhicules électriques fabrique une grande variété de produits, des étuis pour smartphones aux modules sans fil utilisés dans les voitures, et exploite des usines en Chine et au Vietnam qui fabriquent des composants pour Apple, détaille Bloomberg.

Suite à cette annonce, les actions de BYD Electronic ont chuté de 5,6% en séance à Hong Kong lundi, tandis que la société mère BYD a progressé de 2,1%.



Tensions géopolitiques

L’annonce n’a rien d’anodin. Avec cet accord, un nouveau fabricant quitte à son tour l’empire du Milieu, alors que Washington interdit la vente de composants électroniques à la Chine. Ces tensions géopolitiques obligent les fournisseurs à rechercher des alternatives pour faire concevoir les composants nécessaires à la conception des appareils Apple, tels les appareils iPhone et iPad, ainsi que les ordinateurs Dell.

Jabil est l’un des plus grands fabricants sous contrat en Chine, qui compte des dizaines de milliers de salariés dans le Sichuan, le Guangdong et le Jiangsu pour fabriquer et assembler des pièces pour Apple.

De son côté, BYD, puissant constructeur automobile chinois, est devenu au premier trimestre 2023 le premier groupe automobile dans l’empire du Milieu. Il a annoncé lundi le triplement sur un an de son bénéfice net semestriel, à 10,95 milliards de yuans (1,39 milliard d’euros), galvanisé par la forte demande en véhicules propres en Chine.

En pleine guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine, certains fournisseurs d’Apple ont réduit leur exposition à la Chine. Catcher Technology a vendu deux activités clés en Chine à un homologue local. Le fabricant Wistron, sous-traitant pour l’iPhone, a cédé ses usines d’assemblage Apple implantées dans le pays à un autre fabricant chinois de composants électroniques, Luxshare Precision Industry.

