Catherine Berjal, associée, cofondatrice et présidente-directrice générale de la société de gestion CIAM

Ciam se bat pour une évolution de la gouvernance de Scor. Le réassureur n’a pas encore tenu son assemblée générale (AG). Depuis celle du 16 juin 2020, voyez-vous une amélioration ?

Nous connaîtrons la date de la prochaine AG a minima 35 jours auparavant. Le conseil d’administration de Scor proposera alors Benoît Ribadeau-Dumas comme administrateur, avant d’être promu directeur général à l’AG de 2022. Mais pourquoi Denis Kessler, président-directeur général depuis 20 ans, a-t-il retenu ce candidat après en avoir écarté d’autres, issus du secteur, qui auraient pu être nommés en 2021 et non en 2022 ? Gagner du temps est une stratégie utilisée par Denis Kessler pour rester à la tête du groupe. Alors qu’il fêtera ses 70 ans en 2022, cela induit de changer les statuts afin de repousser l’âge limite d’exercice. Nous nous y opposerons.

Le conseil d’administration n’est-il pas libre, comme partout, de ses décisions ? A priori, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) y veille. Devrait-elle sanctionner ?

Un conseil d’administration est là pour définir la stratégie, déterminer l’organisation, contrôler l’action du directeur général (DG) et informer les actionnaires. Chez Danone, il a été suffisamment indépendant pour écarter le DG. Lorsque les administrateurs n’ont pas assez d’expérience ou peu de compétence technique, ils n’ont pas le recul suffisant et se laissent impressionner par une personnalité forte et brillante. Le rôle de l’ACPR est de publier des recommandations. Et la prérogative des actionnaires est de se prononcer par le vote.

Avec 0,7 % du capital de Scor, par exemple, Ciam ne peut remporter seul un vote. Or toute modification des statuts doit être approuvée par les deux tiers des votants à l’AG…

Ciam est qualifié de fonds activiste parce que les autres sont passifs. L’âge limite d’exercice d’un président, DG ou DG adjoint est le seul garde-fou. S’il devait être repoussé, rien ne certifie que Benoît Ribadeau-Dumas sera encore présent en 2022 pour prendre la direction générale. La dissociation DG/président est fondamentale. Les principaux concurrents de Scor (Munich Re, Hannover Re, Reinsurance Group of America, Alleghan) l’ont d’ailleurs adoptée. Comme environ 60 % des sociétés constitutives de l’indice SBF 120.