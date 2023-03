La première quinzaine de mars s’annonce décisive pour Orpea

Parler de compte à rebours dans la mise en œuvre du plan de restructuration financière d’Orpea n’a rien d’abusif. La société dirigée par Laurent Guillot a annoncé jeudi avoir obtenu de la part du tribunal de commerce de Nanterre un délai supplémentaire d’un mois, soit jusqu’au 25 mars, pour conclure sa procédure amiable de conciliation. Cet accord du tribunal n’a rien d’une surprise. Une telle extension d’un mois est possible pour toute négociation de restructuration dans le cadre d’une conciliation. Avec la conclusion d’un accord de restructuration financière entre la Caisse des dépôts et ses alliés assureurs et une partie des créanciers non sécurisés – le «SteerCo», comprenant Anchorage, Eiffel, Carmignac , etc - , le Tribunal n’avait pas de raison de refuser un tel délai. L’accord a beau être très coûteux, notamment pour les actionnaires totalement dilués, cette architecture est soutenue formellement par l’équipe dirigeante d’Orpea.

Des votes clos le 10 mars

En pratique, Orpea ne compte pas attendre jusqu’à cette nouvelle date-butoir pour agir. Le groupe envisage en effet de profiter de ce délai pour solliciter courant mars l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, afin de permettre la mise en œuvre du plan de restructuration financière. Les créanciers non sécurisés ont ainsi jusqu’au 10 mars pour s’engager et adhérer – ou pas - à l’accord de ‘lock-up’ qui viendrait figer leur position en faveur d’un soutien au plan de la CDC.

Selon nos informations, Orpea n’attendra pas la fin mars mais espère déposer sa demande de procédure de sauvegarde accélérée auprès du Tribunal de commerce de Nanterre au plus tard le 15 mars.

A ce stade, plusieurs questions restent en suspens, à commencer par l’ampleur de l’adhésion des créanciers non sécurisés qui soutiendront ce plan. Depuis la sécession d’une partie des détenteurs de dette non sécurisée – les hedge funds Fortress Credit Corp, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors – soutiens initiaux du SteerCo mais désormais engagés, sous le nom de « Support Club » dans une solution alternative orchestrée par Concert’O, le nombre de créanciers partisans de la solution CDC - et l’enveloppe de dette qu’ils représentent - restent inconnus. « Pas plus de 20% », accuse-t-on du côté de Concert’O pour faire valoir son approche alternative aux yeux des indécis. « Faux », rétorque un bon connaisseur du dossier qui met en avant 70 institutionnels représentés par le SteerCo. « Attention, l’échéance du 10 mars n’est pas un vote entre deux projets concurrents, poursuit-il. Le ‘seul’ projet aujourd’hui sur la table est bien celui de l’accord avec la Caisse des dépôts ».

Double verrou

Le projet alternatif de Concert’O a-t-il cependant ses chances ? « C’est bien sur le papier, mais ça ne ‘vole pas’ », persifle un des proches de la solution CDC-SteerCo agréée par Orpea. Il estime que les créanciers au final se rallieront à cette solution car elle est aujourd’hui la seule qui soit financée. Selon lui, la Caisse des dépôts n’acceptera qu’une position majoritaire en capital et non pas un statut de premier actionnaire avec 30% du capital. Un autre verrou difficile, sinon impossible, à faire sauter concerne la position des banques. Leur feu vert à une réduction de la rémunération de leur dette sécurisée a permis l’accord du 1er février. Leur soutien au projet de sauvetage de la Caisse des dépôts est pour elles « moins gourmand en capital » que la solution avancée par Concert’O.

« Dans toute restructuration financière, les créanciers appelés à se prononcer attendent toujours le dernier moment. Ce sera également le cas pour le vote qui permettra de clore la conciliation », décrypte un banquier habitué de ce type de de restructuration. Traduction : les positions ne se cristalliseront pas avant le 10 mars.

Mais une question reste entière. Si le soutien d’une majorité des créanciers en faveur du plan CDC n’est pas obtenu, le Tribunal de commerce de Nanterre prendra-t-il cependant le risque de refuser la validation d’une ouverture d’une sauvegarde accélérée demandée par Orpea ? Peu probable tant le sujet est sensible sur un terrain politique. Mais cela pourrait ouvrir de nouveaux angles d’attaque judiciaire pour des créanciers déçus.