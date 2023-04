La photo de la semaine

Administrer 10.000 doses par semaine : c’est l’objectif de vaccination contre le Covid-19 fixé dans le cadre du dispositif installé au Stade de France. Piloté par la préfecture de Seine-Saint-Denis, en coopération avec notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la Croix-rouge française ou le conseil départemental, le vaccinodrome est en priorité destiné aux habitants de Seine-Saint-Denis – un des départements les plus touchés par la troisième vague de la pandémie. Europ Assistance, dont le siège se situe à proximité (Gennevilliers), leur prête main forte chaque jour avec une équipe composée d’un médecin et cinq infirmiers pour assurer la prescription et l’administration des vaccins sur une ligne de vaccination, sur la quarantaine en place. L’Orange Vélodrome et le Groupama Stadium sont également concernés par ces dispositifs de vaccination de grande ampleur.