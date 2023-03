La French Tech mise sur les start-up industrielles

A l’occasion de la célébration des 10 ans de la French Tech et de la promotion 2023 de la French Tech Next 40/120 à l’Elysée, le président de la République Emmanuel Macron a certes félicité ces acteurs pour le parcours accompli sur la période, mais il a surtout mis la pression sur les investisseurs institutionnels pour abonder le plan Tibi 2. « On est trop lents sur le fonds Tibi 2. Et je sens de la frilosité de nos copains du fonds Tibi 1. Il ne faut pas attendre que cela aille mieux pour le faire. Je compte sur vous », a martelé le Président, sans préciser le montant déjà engagé ni celui à atteindre. Selon les informations de La Tribune parues en septembre dernier, le plan Tibi 2 vise à peu près la même taille que le premier, à savoir 6 milliards d’euros apportés par 21 investisseurs, essentiellement des assureurs, lesquels avaient permis 30 milliards de financements au total.

Emmanuel Macron a rappelé les efforts de l’Etat dans le financement de l’innovation, notamment les 11 milliards d’euros du plan France Relance ainsi que les 5 milliards du plan France 2030 dédiés aux start-up industrielles, et a insisté sur le fait que le privé avait vocation à terme à remplacer ces financements publics. « Je souhaite que d’ici l’été, on puisse accompagner une centaine d’entreprises qui s’inscrivent dans l’objectif France 2030 », a annoncé le locataire de l’Elysée.

Verdissement

L’essor de la deeptech et des start-up industrielles à l’œuvre ces dernières années en France se reflète dans la promotion 2023 du Next 40 et du French Tech 120. Le Next 40 compte désormais sept start-up industrielles et huit deeptech, dont trois nouvelles qui entrent dans les deux catégories : Flying Whales (transport aérien en ballon), Innovafeed (élevage d’insectes pour l’alimentation) et Verkor (batteries pour véhicules électriques). Ces trois sociétés marquent aussi le verdissement accru des deux indices, le Next 40 comptant désormais dix start-up de la transition écologique.

Si le Next 40 et le FT 120 ont pour ambition d’identifier et d’accompagner les futurs membres du CAC 40 et du SBF 120, les trois premières promotions ne se sont pas traduites par une vague d’introductions en Bourse. Seuls Deezer, OVH et Believe ont quitté le Next 40 à l’issue de leur IPO. Ces promotions ont donc des avantages mais font aussi l’objet de certaines critiques. « C’est utile pour bien marketer nos licornes hors de France et cela donne un accès commun et unique aux services de l’Etat. C’est surtout intéressant pour le FT 120 car les membres du Next 40 sont dans l’ensemble déjà connus, explique Franck Sebag, associé chez EY. Mais le Next 40 est surtout une prime aux grosses levées de fonds et ce n’est pas forcément le meilleur critère. »

Critères contestés

Parmi les critères de sélection, le candidat doit en effet avoir le statut de licorne ou avoir réalisé une levée de fonds de plus de 100 millions d’euros entre 2020 et 2022, soit exactement la période pendant laquelle des excès de valorisation ont été constatés. « Les levées de fonds ne sont pas une fin en soi. Leur succès dépend du modèle économique, du besoin de financement et de l’efficience capitalistique, juge Nicolas Celier, cofondateur de Ring Capital dont trois sociétés du portefeuille sont dans le FT 120. C’est un coup de projecteur sur des sociétés en forte croissance mais qui laisse de côté des sociétés plus frugales et souvent plus efficientes. Par ailleurs, l’intégration de critères d’impact permettrait de mettre un vrai coup de projecteur sur les sociétés qui peuvent créer de la valeur sociale ou environnementale. »

Le caractère ESG prôné par le French Tech Next 40/120 fait en effet partie des autres critiques le visant, alors que plusieurs licornes du Next 40 ont annoncé récemment des plans de licenciement pour faire face aux difficultés macroéconomiques et de financement rencontrées ces derniers mois, à l’image de ContentSquare ou Back Market. « Le risque est grand de passer de l’hypercroissance à l’hyperdécroissance. On rencontre moins ces problèmes dans des schémas de croissance durable », défend Nicolas Celier.

Ces ajustements d’effectifs renvoient à une autre priorité du chef de l’Etat, la formation des talents. Il a ainsi appelé à un renforcement des formations pour les secteurs d’avenir, à davantage de parité et à faire de la French Tech un puissant ascenseur social.