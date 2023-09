La fintech Tingo reprend la foudre d’Hindenburg après ses résultats

Hindenburg persiste et signe. L’activiste, déjà bourreau d’Adani et Icahn cette année, n’a pas mis longtemps à répondre à la défense mise en place par une autre de ses victimes. La fintech Tingo, cotée au Nasdaq et active en Afrique, avait été présentée par le vendeur à découvert comme «une escroquerie incroyablement évidente» en juin dernier. Dans la foulée, l’action de l’entreprise fondée par Dozy Mmobuosi, s’était effondrée de 48% en une séance.

Depuis, Tingo a dû décaler la publication de ses comptes trimestriels, invoquant la réalisation d’un «examen indépendant des allégations contenues dans le rapport du vendeur à découvert Hindenburg». Sur la base de cette étude, le groupe a communiqué ses réponses aux accusations d’Hindenburg le 30 août. En réaction, son action s’est envolée de 65% en Bourse en une séance. Avant de retomber.

725 millions de dollars en un trimestre

Réagissant à cette communication et à la publication des comptes trimestriels de la société le lendemain, Hindenburg s’est fendu, le 31 août, d’une nouvelle note tout aussi cinglante que la première. Il l’a intitulée : «Tingo poursuit son escroquerie éhontée : 725 millions de dollars de liquidités prétendues disparaissent de son bilan en un trimestre». Dans la présentation de ses résultats, Tingo affiche en effet une trésorerie de 53,2 millions de dollars au 30 juin contre 780,2 millions un mois plus tôt. La société invoque notamment un paiement de 434,2 millions de dollars pour l’achat de 6 millions de téléphones. Une dépense réalisée auprès «d’un fournisseur qui ne semble pas exister», réplique Hindenburg.

Dans son rapport de juin, l’activiste avait remis en question le niveau de trésorerie de l’entreprise, ne parvenant pas à savoir – tout comme le Financial Times – qu’elles étaient les banques récipiendaires de ce cash. Sur ce point, Tingo indique dans son communiqué du 30 août : «Les relevés bancaires ont été obtenus directement auprès des banques utilisées par Tingo Mobile et Tingo Foods, et les entretiens avec les banques ont été menés par vidéoconférence.».

Chute de 59%

Hindenburg s’en prend par ailleurs au sérieux de l’examen «indépendant» sur lequel se base Tingo pour se défendre. «Le 8 juin, Tingo a annoncé qu’il avait engagé le cabinet d’avocats respecté White & Case, LLP pour mener une étude indépendante qui serait présentée aux administrateurs indépendants de la société. Mais le communiqué [du 30 août] indique clairement que ces objectifs ont été déplacés, l’enquête de Tingo étant désormais ‘basée sur l’enquête de l’avocat externe de la société et sur d’autres travaux d’investigation de sa propre initiative’», sans aucune mention à White & Case.

En réaction à ces nouvelles attaques, l’action Tingo plongeait de 20% le 1ᵉʳ septembre en cours de séance. Elle perd 59% depuis le rapport initial d’Hindenburg.

