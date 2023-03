La conciliation autour d’Orpea est dans l’impasse

L’horizon s’assombrit de nouveau pour l’avenir d’Orpea. Vers 2h30, tard dans la nuit de mercredi à jeudi, les différentes parties prenantes rassemblées par la conciliatrice, l’administratrice judiciaire Me Hélène Bourbouloux, avec parmi elles les créanciers non sécurisés mais aussi la Caisse des dépôts, pressentie pour injecter de l’argent frais dans les finances de l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques, se sont séparées sur un constat d’échec, selon des sources proches du dossier.

Depuis des semaines, les discussions sont intenses. En jeu, l’effort financier que les différentes parties prenantes vont devoir consentir pour sauver Orpea. Au cœur des échanges figurent la question du fardeau de la conversion de 3,8 milliards d’euros de dettes non sécurisées actuelles mais aussi celle de la recapitalisation indispensable pour permettre au groupe de santé de redéployer son modèle. L’enjeu de la valeur des actifs par rapport à l’enveloppe des passifs est cruciale.

Les dernières propositions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), accompagnée d’un ou deux groupes d’assurance mutualistes, n’ont pas convaincu les créanciers. A deux reprises, ces dernières semaines, l’institution de la rue de Lille a pourtant assoupli sa position, proposant initialement d’injecter 700 millions d’euros en capital, puis un milliard, avant de finalement proposer la nuit dernière un investissement de 1,2 milliard, soit 80 % des 1,5 milliard d’euros de « new money » nécessaire au plan du directeur général Laurent Guillot. La Caisse des dépôts, où Eric Lombard vient d’entamer un second mandat à la direction générale, acceptait dans le même temps de ne pas détenir la majorité du capital, sous réserve toutefois d’être majoritaire, avec ses alliés, dans le conseil.

Les grands créanciers d’Orpea se sont rassemblés dans plusieurs collectifs. Parmi eux, celui des « Guns » - un acronyme discutable pour « Group of unsecured », le plus important avec 1,9 milliard d’euros de dette non sécurisée sur 3,8 milliards d’euros -, parmi lesquels figurent une soixantaine d’investisseurs dont Boussard & Gavaudan, Anchorage ou encore Carmignac. Ce groupe aurait refusé une proposition de conversion des créances, aujourd’hui très décotées, d’Orpea. Pierre d’achoppement, une rémunération de 9% demandée en échange de l’injection de 300 millions d’euros d’argent frais. « Cette position étonne. Elle peut être le signe d’un autre agenda de la part des créanciers, dans une logique de démantèlement d’Orpea. Les activités de cliniques du groupe suscitent pas mal d’intérêt », souligne un proche du dossier. Le groupe Orpea, contacté par L’Agefi dans la matinée, n’était pas disponible pour des commentaires

Calendrier très serré

Ce rebondissement intervient alors que le temps presse. Le 24 janvier doit en principe sortir une nouvelle version augmentée des « Fossoyeurs », le livre-enquête de Victor Castanet qui a dévoilé en janvier 2022, les dérives d’Orpea. De nouvelles révélations sur les turpitudes de l’ancienne direction sont évoquées. De quoi alimenter bien des tensions, politiques et sociales, tant le sujet de la maltraitance des aînés est abrasif, et venir compliquer la restructuration financière.

Quoi qu’il en soit, la conciliation doit impérativement aboutir – ou échouer - dans les prochaines semaines. Le compte à rebours enclenché fin octobre tourne en principe jusqu’au 25 février, avec la possibilité d’une prolongation d’un mois. Toutefois, pour accorder un sursis supplémentaire afin d’aboutir à un redressement accéléré, le tribunal de commerce de Nanterre doit pouvoir se prononcer sur un projet de restructuration financière solide. A ce stade, on en est loin.