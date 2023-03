La chute des bénéfices de Samsung laisse les investisseurs sereins

A quelque chose malheur est bon. Ce proverbe semble refléter l’état d’esprit des investisseurs après la publication vendredi des résultats provisoires deSamsung Electronics au titre du quatrième trimestre 2022. Le bénéfice d’exploitation du conglomérat technologique sud-coréen a chuté de 69% à 4.300 milliards de wons (3,25 milliards d’euros) en rythme annuel, son plus bas niveau depuis 8 ans, manquant de 35% le consensus pourtant prudent qui tablait en moyenne sur un bénéfice de 6.700 milliards de wons. Son chiffre d’affaires ressortira en recul de 8,6% à environ 70.000 milliards de wons. Concernant son activité dans les mémoires, «la baisse de la demande a dépassé nos prévisions car les clients ont ajusté leurs stocks pour gérer au mieux leurs coûts», a expliqué Samsung dans son communiqué. Ses comptes détaillés seront dévoilés le 31 janvier.

Outre la chute du prix des puces mémoire, ses ventes de smartphones et d’autres produits électroniques grand public ont pâti d’un contexte macroéconomique défavorable, les consommateurs finaux étant touchés par la hausse du coût de la vie et celle des taux d’intérêt. Apple, l’un des plus importants clients du groupe sud-coréen, a de surcroît enregistré des retards de production dans la ville chinoise de Zhengzhou où le groupe américain dispose d’un site d’assemblage d’iPhone. Jusqu’à présent, Samsung a continué d’augmenter sa production de mémoires en dépit d’un recul moyen d’environ 28% de leur prix de vente durant le trimestre écoulé.

Sanctions américaines visant la Chine

Si son activité est restée rentable dans les mémoires DRAM (très rapides mais volatiles), sa division spécialisée dans les mémoires flash NAND (utilisées pour conserver des données en l’absence d’alimentation électrique) est vraisemblablement tombée dans le rouge, selon certains analystes. Cette crise a été exacerbée par les sanctions américaines interdisant l’exportation de certains produits vers la Chine, avec des répercussions dans d’autres pays asiatiques. Les ventes totales de semi-conducteurs en Corée du Sud ont ainsi reculé de 29% d’un an sur l’autre en décembre, ce qui représente la cinquième baisse mensuelle d’affilée dans ce pays.

Les mauvais résultats de Samsung n’ont pas effrayé le marché boursier puisque l’action a clôturé sur un gain de 1,4% à 59.000 wons. Elle demeure néanmoins en baisse de plus de 23% sur un an. «Samsung a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de diminuer ses investissements ou sa production, mais la détérioration rapide de la demande et de la rentabilité du groupe pourrait contraindre l’équipe dirigeante à réduire son activité dans les puces mémoire», juge Sanjeev Rana, analyste chez CLSA Securities. Si le conglomérat sud-coréenchange d’avis, «il deviendra clair que la contrainte sur l’offre se renforcera, ce qui débouchera sur un meilleur équilibre par rapport à la demande dans le courant de l’année 2023 », ajoute cet analyste.

Plusieurs autres fabricants de mémoires ont déjà indiqué qu’ils n’anticipaient aucun redressement de ce segment de marché avant le second semestre 2023, ce qui les a incités à tailler dans leurs coûts et à freiner leurs investissements de capacité. Micron Technology a ainsi annoncé une baisse de 10% de ses effectifs, tandis que son rival SK Hynix a prévu de diviser par deux ses investissements industriels cette année.