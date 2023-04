La Bourse de Paris résiste sous une avalanche de résultats d’entreprises

Après une journée de mercredi déjà très chargée, la séance du 27 avril est également animée par l’annonce des résultats trimestriels de plusieurs sociétés cotées à Paris, dont certains poids lourds du CAC 40. Après un démarrage dans le rouge, l’indice parisien gagnait 0,3% en milieu de matinée.

Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a confirmé ses objectifs annuels dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus notamment par son traitement vedette Dupixent. Pour l’exercice en cours, les dirigeants de Sanofi continuent de tabler sur une hausse du bénéfice net par action (BNPA) des activités à taux de change constants dans le bas de la fourchette à un chiffre, contre une hausse de 17,1% en 2022.

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a également réitéré ses perspectives annuelles, après avoir vu ses ventes croître à un rythme supérieur aux attentes au premier trimestre. Le chiffre d’affaires du chimiste est ressorti à 7,17 milliards d’euros, en amélioration de 4,2% sur un an en données publiées et de 6,2% en données comparables.

L'équipementier électrique Schneider Electric a de son côté relevé ses objectifs pour 2023, après une forte amélioration de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Le groupe anticipe dorénavant une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constants, de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 16% et 21%, contre une progression de 12% à 16% anticipée précédemment. Cette hausse serait basée sur une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 10% et 13%, contre une précédente estimation de croissance de 9% à 11%. Le groupe a relevé ses prévisions après avoir vu ses ventes croître de 12,3% sur un an en données publiées et de 15,8% en organique, à 8,49 milliards d’euros.

Atos, bioMérieux et Eramet

L’entreprise de services numériques Atos, qui prévoit de se scinder d’ici à la fin de l’année en deux sociétés distinctes, a confirmé ses prévisions annuelles. Sur les trois premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires a progressé sur un an de 2,2% en données publiées et de 2,3% à taux de change constants, à 2,81 milliards d’euros.

Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a également réaffirmé ses objectifs annuels après une croissance de son chiffre d’affaires conforme à ses prévisions au premier trimestre. Pour l’exercice 2023, le groupe familial continue de tabler sur un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 660 millions d’euros et sur des ventes stables en données organiques, soit à taux de change et périmètre constants. Sur la période allant de janvier à mars, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 906 millions d’euros, en hausse de 8,2% à données publiées.

A l’inverse, le groupe minier Eramet a revu en baisse ses ambitions pour 2023. Confronté à un environnement moins porteur, l’entreprise anticipe désormais un Ebitda ajusté autour de 1,1 milliard d’euros pour l’exercice en cours contre 1,2 milliard précédemment. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires d’Eramet a atteint 949 millions d’euros, en baisse de 24% en données publiées et de 27% à taux de change constants, «fortement pénalisé par la baisse attendue de 24% des prix de vente par rapport au très haut niveau du premier trimestre 2022», a souligné le groupe dans un communiqué.

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a pour sa part relevé à la marge jeudi sa prévision de chiffre d’affaires pour 2023, après avoir enregistré des résultats supérieurs à ses attentes et aux anticipations des analystes au premier trimestre. Dans le même secteur, le producteur de composants pour l’industrie électronique Soitec a indiqué mercredi s’attendre à un repli de ses ventes au premier semestre de son nouvel exercice (2023-2024) en raison du ralentissement du marché des smartphones. En réaction à ces annonces, les deux actions plongeaient de 7% et 10% respectivement peu après 10 heures.

TotalEnergies s’inscrivait également en baisse après la publication d’un résultat net ajusté en repli et l’annonce de la vente d’une activité au Canada.

