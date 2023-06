Kyril Courboin (JPMorgan) : « Nous pouvons prendre des engagements de financement fermes et de taille significative »

Quel bilan faites-vous de l’activité M&A en France au premier semestre ?

Kyril Courboin : Notre activité au premier semestre traduit des tendances qui se confirment et qui sont à notre avantage, avec plusieurs opérations transfrontalières et notamment transatlantiques. Nous avons bouclé la cession de Bank of the West par BNP Paribas, le rachat d’Aveva par Schneider Electric au Royaume-Uni, et participons au rachat de Webhelp par Concentrix. Les opérations transatlantiques se développent.

Une autre tendance qui se poursuit est celle des retraits de cote comme celui d’EDF récemment, et qui avait commencé l’an dernier avec Iliad ou Albioma. Le monde de la Bourse se polarise, avec d’un côté les sociétés qui surperforment et voient leur valorisation progresser fortement, à l’image du secteur du luxe, et d’un autre côté les sociétés dans des secteurs fragilisés et parfois très endettées dont la valorisation s’est effondrée. Pour cette deuxième catégorie, la question du retrait de cote se pose parfois.

Enfin, l’activité des sponsors financiers a ralenti. Hormis April, peu de LBO de taille significative ont vu le jour. Les attentes de valorisation des vendeurs encore souvent trop élevées et la difficulté des acheteurs à financer ces opérations avec de la dette tout en maintenant leur rendement ont pesé sur le marché.

Quelle est la stratégie de JPMorgan pour naviguer dans cet environnement difficile ?

Nous avons certains avantages en tant que banque américaine. Dans un marché fébrile, dans les moments d’incertitudes, en période de récession ou de crise bancaire, il y a un réflexe de «flight-to-quality» de nos clients. Ils préfèrent souvent travailler avec les plus grandes banques. Or, nous sommes la plus grande banque au monde. C’est également pertinent pour les deals transatlantiques, les clients français se tournant davantage vers les Etats-Unis dont l’économie est l’une de celles qui se portent le mieux. Par ailleurs, dans le financement des opérations à effet de levier, notre «bridge book» est totalement vierge, contrairement à d’autres grandes banques qui portent encore le fardeau de certaines grosses opérations de financement compliquées. Donc, nous sommes capables de prendre des engagements de financement fermes et de taille significative.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Nous avons une part de marché élevée chez les clients «corporate» et dans le domaine des institutions financières. Nous voulons désormais nous renforcer sur le marché du LBO et des infrastructures. Il y a de plus en plus de transactions sur le segment des infrastructures et nous voulons continuer à y gagner des parts de marché.

Nous renforçons également notre positionnement sur le segment des PME, car nous nous rendons compte qu’il y a de plus en plus de sociétés internationales que nous pouvons accompagner sur ce segment. Notre division consacrée à ce segment, la «Commercial Bank», est passée d’une présence dans trois pays il y a cinq ans, à 26 aujourd’hui, dont la France depuis trois ans. Elle fournit tous les services : conseil M&A, financement, trésorerie, asset back lending, etc. L’équipe parisienne rassemble une dizaine de personnes et nous continuons à recruter. Nous développons également une offre de direct lending pour ces sociétés.