InVivo se renforce sur le marché porteur du malt

Nouvelle acquisition pour InVivo. Sa filiale Malteries Soufflet s’apprête à acquérir l’australien United Malt Group pour 1,5 milliard de dollars australiens (925 millions d’euros) en numéraire.

Malteries Soufflet a fait une offre indicative non engageante au prix de 5 dollars australiens par action, extériorisant une prime de 45 % sur le dernier cours d’United Malt. Cette proposition valorise la société australienne près de 2 milliards de dollars (1,2 milliard d’euros) en valeur d’entreprise. Soit 1,4 fois son chiffre d’affaires 2022 et 21 fois son Ebitda 2022. Initialement, le groupe français avait fait une offre à 4,15 dollars en décembre, avant de la relever à 4,50 dollars en février, puis à 4,90 dollars début mars, et de trouver un terrain d’entente à 5 dollars, précise United Malt dans son communiqué.

Le conseil d’administration de la cible a indiqué avoir l’intention de recommander à l’unanimité cette offre, sous réserve de l’avis de l’expert indépendant et de l’absence d’offre supérieure. En attendant, Malteries Soufflet réalisera un audit préalable. United Malt a accordé à Malteries Soufflet une période de 10 semaines de due diligence exclusive à partir de la date d’ouverture de la data room. Soufflet est conseillé par Goldman Sachs et Crédit Agricole CIB, et United Malt par Macquarie.

Se hisser au premier rang mondial

En acquérant le quatrième producteur mondial de malt, Malteries Soufflet deviendra le numéro un mondial du secteur, avec une production annuelle de 3,7 millions de tonnes de malt, contre 2,4 millions aujourd’hui. Il renforcera ainsi sa présence au Royaume-Uni et s’étendra à l’international, avec l’intégration de nouveaux marchés stratégiques comme les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en plus de sa présence actuelle en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Ce nouvel ensemble disposera d’une plateforme mondiale équilibrée en termes de présence géographique et de secteurs d’activité, à même d’approvisionner les brasseurs, tant artisanaux qu’industriels, et les distillateurs du monde entier. Il renforce notamment sa présence sur le marché à forte valeur ajoutée de la bière artisanale (craft).

InVivo, présent également dans le négoce international de grains, dans l’agriculture, dans l’agroalimentaire (blé, vin) et dans la jardinerie et la distribution alimentaire, veut faire du malt «un des piliers fondateurs de son modèle d’affaires» et mise sur les perspectives de développement à long terme du secteur. En 2021, après le rachat de Soufflet, qui lui avait permis de doubler de taille, InVivo avait affiché son ambition de devenir le premier malteur mondial d’ici à cinq ans en doublant la taille de son activité malt par croissance externe.

KKR, Bpifrance et le groupe Crédit Agricole avait alors investi 440 millions d’euros dans Malteries Soufflet pour accompagner ce développement. En tout début d’année, Malteries Soufflet s’était déjà offert Malterie du Château en Belgique, l’un des plus anciens producteurs de bière au monde.