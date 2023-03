Holcim anticipe un ralentissement de sa croissance

Nouvelle gouvernance pour Holcim. Le groupe suisse de matériaux de construction abandonne provisoirement la séparation des pouvoirs. Alors que son président non-exécutif, Beat Hess, âgé de 73 ans, a décidé de ne pas se représenter à l’assemblée générale de mai prochain, le conseil propose de nommer président, l’actuel directeur général. En poste depuis 2017, Jan Jenisch, âgé de 56 ans, ne restera directeur général que pour une durée « limitée », le nom de son successeur devant être dévoilé dans les 12 prochains mois. Holcim voit dans ce double mandat une période de transition « pour préserver la transformation actuelle de Holcim et l’exécution rapide de sa stratégie 2025 ».

Afin de garantir l’indépendance du conseil, le président ne sera membre d’aucun comité, et la vice-présidente, Hanne Sørensen, est nommée administratrice référente indépendante. Elle a notamment pour mission d’assurer l’équilibre des pouvoirs et de consulter et communiquer directement avec les principaux actionnaires.

Une annonce faite en marge de la présentation de résultats annuels « records ». Le chiffre d’affaires d’Holcim a crû de 8,8% à 29,2 milliards de francs suisses (+12,9% en comparable), tandis que son résultat d’exploitation récurrent a progressé de 3% à 4,75 milliards de francs (+7,2% en comparable), légèrement au-dessus du consensus. Holcim se félicite de son exposition croissante au marché nord-américain « attractif », qui pèse désormais 35% de ses ventes, contre 27% un an plus tôt, avec un objectif de 40% fin 2023. « Les États-Unis sont le meilleur marché pour Holcim, [et] pour lesmatériaux de construction, nous allons avoir une année 2023 très forte aux États-Unis », a déclaré Jan Jenisch. Durant son mandat, le DG sortant a aussi réduit l’exposition de Holcim au ciment, notamment en développant l’activité « Solutions et Produits », qui devrait représenter 30% des ventes en 2025, contre 19% en 2022 et 8% en 2020, grâce notamment aux acquisitions.

Holcim, qui a débuté l’année avec un rythme soutenu de sept acquisitions en deux mois, anticipe beaucoup de rachats en 2023, « mais pas de grosse opération », a prévenu Jan Jenisch. Même si le ratio de levier est tombé à 0,9 fin 2022, contre 2,2 fin 2018.

Pour 2023, le premier cimentier mondial table sur un ralentissement de sa croissance, avec une hausse de 3% à 5% (à périmètre constant) de ses ventes, et une croissance plus rapide de son résultat d’exploitation récurrent.