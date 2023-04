Glencore reste à l’offensive en matière de croissance externe

Glencore poursuit sa politique de diversification géographique. Le producteur et négociant minier a annoncé jeudi la conclusion d’un accord engageant avec Norsk Hydro qui lui cédera une participation de 30% dans la raffinerie d’alumine Alunorte et de 45% dans la mine de bauxite Mineracão Rio do Norte (MRN), toutes deux situées au Brésil. Sur la base des fonds propres, le montant de ces prises de participation s’élève à 775 millions de dollars (705 millions d’euros). «Les transactions correspondront à une valeur d’entreprise nette globale de 1,11 milliard de dollars», a précisé le producteur d’aluminium norvégien dans un communiqué séparé. Elles devraient être bouclées au second semestre 2023, après avoir reçu l’aval des autorités réglementaires. Conseillé par Citigroup, Norsk Hydro, qui détient à l’heure actuelle seulement 5% de MRN, a l’intention d’acquérir une part supplémentaire de 40% auprès du brésilien Vale et de céder ensuite l’ensemble de ses parts à Glencore.

Grâce à ces opérations, le groupe anglo-suisse sera associé à la coentreprise Alunorte, qui emploie environ 2.200 salariés, aux côtés de quatre autres investisseurs minoritaires et du groupe norvégien qui conservera une participation de 62%. L’acquéreur rejoindra également ses homologues anglo-australiens South32 et Rio Tinto ainsi que CBA, premier producteur d’aluminium brésilien, au sein de MRN qui emploie près de 1.300 salariés. «L’acquisition des participations dans Alunorte et MRN fournit à Glencore une exposition à l’alumine et à la bauxite à faible teneur en carbone, renforçant ainsi notre capacité à fournir à nos clients ce matériau essentiel pour la transition énergétique en cours», a commenté Robin Scheiner, directeur de la branche aluminium de Glencore.

Une stratégie particulière dans l’aluminium

Premier négociant mondial d’aluminium, le groupe reste ainsi fidèle à sa stratégie consistant à ne pas être l’exploitant direct des mines de bauxite et des usines d’alumine dans lesquelles il investit, contrairement à la politique qu’il suit pour d’autres métaux comme le cuivre, le nickel ou le zinc. Il a ainsi pris des participations minoritaires dans le producteur américain Century Aluminum et dans le conglomérat russe EN+, actionnaire majoritaire de Rusal. En tant qu’actionnaire de référence de l’américain Century Aluminum dont il contrôle 42,9% du capital, Glencore tirera parti de l’accord signé mardi entre le groupe américain et le négociant en matières premières Noble Group. En difficulté financière, le groupe hongkongais s’apprête à céder au producteur américain pour seulement un dollar sa participation de 55% dans Jamalco, une usine d’alumine située en Jamaïque.

Glencore a d’autre part déclaré jeudi que son offre de fusion avec Teck Resources, valorisant ce dernier près de 23 milliards de dollars, était toujours sur la table et qu’il espérait désormais que les dirigeants du groupe canadien «s’engagent de manière constructive» pour examiner de façon exhaustive sa proposition, rejetée à deux reprises, qu’il pourrait encore améliorer. Juste avant son assemblée générale tenue mercredi, Teck Resources a inopinément retiré son projet qui prévoyait la séparation de l’entreprise en deux entités respectivement centrées sur les métaux et le charbon métallurgique. Ce projet de réorganisation avait été critiqué par les sociétés de conseil aux investisseurs ISS et Glass Lewis, qui avaient recommandé aux actionnaires de ne pas l’approuver.

Une marge de manœuvre améliorée

En l’absence d’ouverture de discussions avec le conseil d’administration de Teck, le groupe anglo-suisse a prévenu qu’il n’hésiterait pas à adresser une offre directement aux actionnaires de sa cible. Pour les analystes de Baader Helvea, la marge de manœuvre de Glencore «s’est encore légèrement améliorée» après la décision du groupe canadien qui prévoit maintenant d’étudier une alternative plus simple à mettre en œuvre. En dehors du Canada, Teck est présent au Pérou, au Chili ainsi qu’aux Etats-Unis. Le rapprochement souhaité par Glencore contribuerait ainsi à étendre le maillage géographique du groupe élargi.