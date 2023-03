GBL se refinance à bon compte en mobilisant ses parts dans Pernod Ricard

Groupe Bruxelles Lambert mobilise astucieusement son portefeuille pour se refinancer à bon compte. La société d’investissement qui revendique un actif net réévalué de 17,2 milliards d’euros a émis lundi avec succès 500 millions d’euros via une obligation échangeable en actions Pernod Ricard. Les obligations à échéance 3 ans offriront un taux annuel de 2,125 %. De quoi offrir au groupe un bon moyen de financement sans entamer sa trésorerie supérieure à 1,1 milliard d’euros au 30 septembre dernier, alors que se profile d’ici à la fin de l’année l’échéance d’une obligation échangeable en actions Holcim de 750 millions d’euros. Celle-ci, compte tenu du parcours de l’action du cimentier suisse, devra être remboursée.

Un habitué des échangeables

GBL est un habitué des financements via des convertibles ou échangeables en actions, puisque cette opération est la sixième réalisée ces dernières années. La holding des familles Frère et Desmarais amorce-t-elle un retrait progressif du capital du groupe français de spiritueux qui, jusqu’à présent, constitue la plus grosse ligne de son portefeuille coté ? Après tout, GBL poursuit depuis quelques années une stratégie de bascule de sa stratégie d’investissement vers une moindre exposition aux sociétés cotées pour davantage de private equity, soit en direct ou avec des fonds, grâce à son gestionnaire d’actifsSiennaIM. Or Pernod Ricard pèse lourd dans son portefeuille. Les 2 millions d’actions mobilisées en face des 500 millions d’euros obligataires représentent environ 10% de la participation totale de GBL dans le groupe piloté par Alexandre Ricard en cas de conversion.

Mais GBL balaye l’idée d’une volonté d’un désengagement de Pernod Ricard. «GBL saisit une opportunité de financement attractive dans le marché equity-linked tout en continuant de bénéficier du potentiel de hausse du cours de l’action Pernod Ricard. GBL réaffirme son engagement sur le long terme et continue de soutenir son management ainsi que sa stratégie », souligne Ian Gallienne, le directeur général de GBL dans un communiqué. « Avec un coupon de 2,125% pour une maturité de 3 ans, GBL trouve un financement attractif : si la société avait dû émettre une dette non convertible senior de même maturité, elle aurait dû offrir un coupon de l’ordre de 3,5%, estime Tristan Gruet, gérant obligataire chez AllianzGI où il pilote le plus gros fonds de convertibles en Europe avec un encours de l’ordre de 657 millions d’euros. La contrepartie de ce placement bon marché est l’obligation de livrer environ 0,8% du capital de Pernod Ricard si les porteurs demandent la conversion en actions». Or, la marche est élevée, car le prix initial d’échange fixé à 249,39 euros, représente une prime de 32,5% au-dessus du cours de référence de l’action. Un tel prix impliquerait une nouvelle progression de l’ordre de 14% au-delà du plus haut historique touché par le groupe de spiritueux au tournant de 2022.

Retour en grâce des échangeables et convertibles

Le placement obligataire, dirigé par BNP Paribas Fortis et Goldman Sachs, s’est accompagné d’un placement simultané d’actions Pernod Ricard, indépendamment de GBL, pour le compte de hedge funds qui comptaient participer à l’émission obligataire. Objectif : leur permettre de se couvrir tout en réduisant la volatilité sur l’action Pernod Ricard, inhérente aux positions vendeuses à découvert que ces derniers initient. « Un carnet d’ordres a été organisé pour agglomérer les ordres de vente des hedge funds et trouver des mains longues intéressées par des actions Pernod Ricard avec une décote qui est ressortie finalement à 2,01% par rapport au cours de clôture », explique Tristan Gruet. Le prix de ce bloc d’environ 60 millions d’euros a servi de référence à l’obligation échangeable tout en permettant d’éviter le mouvement désordonné de ventes à découvert de la part des hedge funds pendant plusieurs jours qui peut perturber la cotation des actions sous-jacentes.

Avec son opération, Groupe Bruxelles Lambert illustre une forme de renouveau des obligations convertibles ou échangeables en actions. Jusqu’ici 2022 fait pourtant figure d’annus horribilis sur ce terrain, avec des montant d’émissions au plus bas depuis 2004. Toutefois, depuis quelques semaines, un certain retour en grâce s’opère avec pas moins de huit opérations qui se sont enchaînées depuis fin août, à l’image des émissions d’Ubisoftou d’Air France-KLM. A la clé, pas moins de 2,6 milliards d’euros levés depuis la rentrée. GBL pourrait alors avoir valeur d’exemple. L’élan pourrait alors se poursuivre en 2023.